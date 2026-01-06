Il presunto killer del capotreno Alessandro Ambrosio ripreso nella stazione di Bologna, il video

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Il presunto killer di Alessandro Ambrosio, il capotreno di 34 anni ucciso nell’area parcheggi adiacente alla stazione di Bologna, è stato immortalato dalle telecamere installate sull’edificio dello scalo. Gli investigatori lo hanno identificato come Jelenic Marin, 36enne di nazionalità croata già noto alle forze dell’ordine. Nel video lo vediamo camminare tra i viaggiatori, sia all’interno che all’esterno della stazione.

Jelenic Marin ripreso dalle telecamere

Il video è stato diffuso dall’Ansa. L’agenzia riporta che le telecamere di videosorveglianza installate all’interno e all’esterno della stazione di Bologna Centrale hanno immortalato il passaggio di Jelenic Marin nel pomeriggio di lunedì 5 gennaio, pochi istanti prima dell’omicidio di Alessandro Ambrosio.

Nel filmato vediamo il ricercato passeggiare tra i passeggeri all’interno dello scalo nella prima sequenza, infine all’esterno della stazione.

Secondo Il Resto del Carlino gli investigatori sospettano che Marin si sia dato alla fuga salendo su un treno regionale, per questo intorno alla mezzanotte tra il 5 e il 6 gennaio la polizia ha effettuato un blitz presso la stazione dei treni di Piacenza, senza risultati.

Si sospetta, tuttavia, che il fuggitivo si sia messo in viaggio verso Milano con una tappa a Fiorenzuola (Piacenza). Le ricerche continuano, mentre nei pressi della stazione di Bologna regna la paura.

Alla stazione di Bologna regna la paura

Il Resto del Carlino e Bologna Today, intanto, hanno raccolto le testimonianze dei commercianti che lavorano presso gli esercizi interni o attigui alla stazione.

Un dipendente dell’azienda di autonoleggio SicilyByCar riferisce che conosceva la vittima di vista, ma sottolinea che nella zona dello scalo "c’è da stare molto attenti" in quanto "gravitano brutti soggetti". Il titolare di una trattoria aggiunge: "Era solo questione di tempo prima che accadesse una tragedia del genere".

Un esempio: "Tante persone chiedono di entrare con una scusa e poi rapinano il ristorante".

Chi è il presunto assassino del capotreno

Bologna Today riporta che Marin vive in Italia dal 2019 ed è senza fissa dimora. L’uomo è solito frequentare l’area tra piazza Medaglie d’Oro e piazza XX Settembre e sarebbe noto per problemi di alcolismo e disturbi mentali.

Sarebbe, inoltre, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali legati a reati commessi nei dintorni della stazione di Bologna, consumati soprattutto con coltelli detenuti illegalmente.

L’omicidio di Alessandro Ambrosio

I fatti risalgono alla tarda serata di lunedì 5 dicembre. Alessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni residente ad Anzola nell’Emilia, è stato rinvenuto in una pozza di sangue intorno alle 19 nel parcheggio della zona ovest della stazione centrale di Bologna, in viale Pietro Pietramellara. In quel momento non era in servizio.

Secondo i primi rilievi ad uccidere Ambrosio sarebbe stata una coltellata mortale inferta all’addome. Quando sono arrivati i soccorritori per il 34enne non c’era più nulla da fare. L’assassino si è dato alla fuga, ma poche ore dopo l’omicidio gli agenti della Questura, coordinati dalla Procura di Bologna rappresentata dal pm Michele Martorelli, hanno ristretto il cerchio su Jelenic Marin.