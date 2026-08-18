Il prezzo del gasolio sale, il taglio delle accise è già stato riassorbito dai rialzi: la situazione
Il prezzo del gasolio in autostrada ha raggiunto i livelli del 4 agosto, secondo l'osservatorio del Mimit si viaggia a 2,173 euro al litro
Il prezzo del gasolio ha già riassorbito il taglio delle accise di 17 centesimi al litro che il Governo ha prorogato fino al 25 agosto. Anche la benzina è in aumento e le associazioni dei consumatori chiedono interventi più corposi mentre Confimprenditori accusa Palazzo Chigi di aver preso misure “del tutto inefficaci”.
- La corsa dei prezzi di gasolio e benzina
- L'allarme delle associazioni di consumatori e imprese
- La differenza tra prezzo del Brent e alla pompa
La corsa dei prezzi di gasolio e benzina
Il gasolio in autostrada ha raggiunto i livelli del 4 agosto, giorno in cui il governo, per contenere i rialzi del greggio, decise di prorogare fino al 25 agosto il taglio di 17 centesimi al litro delle imposte sul gasolio che era in vigore dal 28 luglio.
I prezzi della benzina hanno superato sia in autostrada sia sulla rete ordinaria i livelli del 27 luglio, prima del varo dello sconto fiscale per il gasolio.
Nei primi giorni di agosto, il gasolio viaggiava in autostrada a 2,174 euro al litro mentre sulle strade nazionali quotava intorno a 2,096-2,097 secondo quanto indicava l’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del ministero delle Imprese e del made in Italy.
Il 4 agosto, giorno del consiglio dei ministri per varare il provvedimento sulla proroga del taglio delle accise per il gasolio, il carburante per i diesel si era attestato a 2,173 euro in autostrada (2,100 euro sulle strade). Oggi, a distanza di un paio di settimane, il Mimit indica proprio 2.173 euro per il gasolio in autostrada.
Il Codacons, che ha messo a confronto i listini del 27 luglio, con quelli di oggi, 18 agosto, afferma che la verde sulla rete ordinaria è passata da 1,982 a 1,994 euro al litro, con una maggiore spesa di 0,60 euro per un pieno da 50 litri. In autostrada la benzina è salita da 2,071 a 2,073 euro al litro.
Sul gasolio il taglio delle accise ha consentito di contenere solo in parte i listini alla pompa: sulla rete ordinaria il prezzo è sceso da 2,185 euro al litro del 27 luglio agli attuali 2,099 euro al litro, con un risparmio di 4,3 euro a pieno a fronte degli 8,5 euro teorici derivanti dal taglio di 17 centesimi.
In autostrada il gasolio è passato da 2,255 a 2,173 euro al litro, con un risparmio di 4,1 euro a pieno: rispetto allo sconto fiscale, gli automobilisti pagano 4,2 euro in più sul pieno sulla rete ordinaria, +4,4 euro sulle autostrade.
L’allarme delle associazioni di consumatori e imprese
Le piccole imprese della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese) sono preoccupate perché “la dinamica dei prezzi sta rapidamente assorbendo il beneficio” e chiedono al governo di valutare ulteriori interventi sulle accise per contenere il costo dei carburanti.
Per Confimprenditori i provvedimenti del governo “si sono dimostrati, come prevedibile, del tutto inefficaci” e ora “migliaia di imprese vedono lievitare i costi di trasporto, produzione e distribuzione”.
A scendere in campo è però il Codacons che chiede al governo di “prorogare lo sconto ed estenderlo alla verde” perché i prezzi della benzina “superano sia in autostrada che sulla rete ordinaria i livelli del 27 luglio, prima del varo dello sconto fiscale, che ha interessato solo il gasolio”.
La differenza tra prezzo del Brent e alla pompa
L’Osservatorio sui conti pubblici italiani evidenzia l’asimmetria tra prezzo del petrolio e alla pompa. Quando il Brent risale, il beneficio viene rapidamente riassorbito mentre, se scende, la riduzione si trasferisce ben più lentamente al consumatore.
Osservando i dati dal 2005 a luglio 2026, è emerso che un rincaro del barile si riflette sul prezzo della benzina per circa due terzi già nei primi tre giorni e quasi completamente entro dieci.
Mentre, nel caso di una riduzione, dopo tre giorni alla pompa si vede solo un terzo dell’effetto e ne servono 17 per arrivare a quattro quinti.
Nel dettaglio, dopo un aumento di un dollaro del prezzo del Brent il prezzo della benzina sale di 62 centesimi, in caso di riduzione l’impatto è di solo 30 centesimi.
Anche nella seconda settimana, l’impatto in caso di aumento è superiore a quello in caso di diminuzione (0,39 contro 0,27), sicché l’asimmetria cresce nei primi dieci giorni. Solo nelle settimane successive l’asimmetria si riduce.
Entro la quarta settimana, l’asimmetria sparisce: l’effetto cumulato degli aumenti di prezzo del Brent sul prezzo della benzina è di 0,96 in caso di aumento e di 0,98 in caso di riduzione, una differenza statisticamente non significativa.