Il prezzo del gasolio sale, il taglio delle accise è già stato riassorbito dai rialzi: la situazione

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Il prezzo del gasolio ha già riassorbito il taglio delle accise di 17 centesimi al litro che il Governo ha prorogato fino al 25 agosto. Anche la benzina è in aumento e le associazioni dei consumatori chiedono interventi più corposi mentre Confimprenditori accusa Palazzo Chigi di aver preso misure “del tutto inefficaci”.

La corsa dei prezzi di gasolio e benzina

Il gasolio in autostrada ha raggiunto i livelli del 4 agosto, giorno in cui il governo, per contenere i rialzi del greggio, decise di prorogare fino al 25 agosto il taglio di 17 centesimi al litro delle imposte sul gasolio che era in vigore dal 28 luglio.

I prezzi della benzina hanno superato sia in autostrada sia sulla rete ordinaria i livelli del 27 luglio, prima del varo dello sconto fiscale per il gasolio.

ANSA

Nei primi giorni di agosto, il gasolio viaggiava in autostrada a 2,174 euro al litro mentre sulle strade nazionali quotava intorno a 2,096-2,097 secondo quanto indicava l’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del ministero delle Imprese e del made in Italy.

Il 4 agosto, giorno del consiglio dei ministri per varare il provvedimento sulla proroga del taglio delle accise per il gasolio, il carburante per i diesel si era attestato a 2,173 euro in autostrada (2,100 euro sulle strade). Oggi, a distanza di un paio di settimane, il Mimit indica proprio 2.173 euro per il gasolio in autostrada.

Il Codacons, che ha messo a confronto i listini del 27 luglio, con quelli di oggi, 18 agosto, afferma che la verde sulla rete ordinaria è passata da 1,982 a 1,994 euro al litro, con una maggiore spesa di 0,60 euro per un pieno da 50 litri. In autostrada la benzina è salita da 2,071 a 2,073 euro al litro.

Sul gasolio il taglio delle accise ha consentito di contenere solo in parte i listini alla pompa: sulla rete ordinaria il prezzo è sceso da 2,185 euro al litro del 27 luglio agli attuali 2,099 euro al litro, con un risparmio di 4,3 euro a pieno a fronte degli 8,5 euro teorici derivanti dal taglio di 17 centesimi.

In autostrada il gasolio è passato da 2,255 a 2,173 euro al litro, con un risparmio di 4,1 euro a pieno: rispetto allo sconto fiscale, gli automobilisti pagano 4,2 euro in più sul pieno sulla rete ordinaria, +4,4 euro sulle autostrade.

L’allarme delle associazioni di consumatori e imprese

Le piccole imprese della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese) sono preoccupate perché “la dinamica dei prezzi sta rapidamente assorbendo il beneficio” e chiedono al governo di valutare ulteriori interventi sulle accise per contenere il costo dei carburanti.

Per Confimprenditori i provvedimenti del governo “si sono dimostrati, come prevedibile, del tutto inefficaci” e ora “migliaia di imprese vedono lievitare i costi di trasporto, produzione e distribuzione”.

A scendere in campo è però il Codacons che chiede al governo di “prorogare lo sconto ed estenderlo alla verde” perché i prezzi della benzina “superano sia in autostrada che sulla rete ordinaria i livelli del 27 luglio, prima del varo dello sconto fiscale, che ha interessato solo il gasolio”.

La differenza tra prezzo del Brent e alla pompa

L’Osservatorio sui conti pubblici italiani evidenzia l’asimmetria tra prezzo del petrolio e alla pompa. Quando il Brent risale, il beneficio viene rapidamente riassorbito mentre, se scende, la riduzione si trasferisce ben più lentamente al consumatore.

Osservando i dati dal 2005 a luglio 2026, è emerso che un rincaro del barile si riflette sul prezzo della benzina per circa due terzi già nei primi tre giorni e quasi completamente entro dieci.

Mentre, nel caso di una riduzione, dopo tre giorni alla pompa si vede solo un terzo dell’effetto e ne servono 17 per arrivare a quattro quinti.

Nel dettaglio, dopo un aumento di un dollaro del prezzo del Brent il prezzo della benzina sale di 62 centesimi, in caso di riduzione l’impatto è di solo 30 centesimi.

Anche nella seconda settimana, l’impatto in caso di aumento è superiore a quello in caso di diminuzione (0,39 contro 0,27), sicché l’asimmetria cresce nei primi dieci giorni. Solo nelle settimane successive l’asimmetria si riduce.

Entro la quarta settimana, l’asimmetria sparisce: l’effetto cumulato degli aumenti di prezzo del Brent sul prezzo della benzina è di 0,96 in caso di aumento e di 0,98 in caso di riduzione, una differenza statisticamente non significativa.