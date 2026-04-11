Il prezzo della benzina fa spendere 148 milioni in più a settimana agli italiani, protesta il Codacons
Codacons: nonostante il calo dei prezzi, il caro carburanti pesa per 148 milioni a settimana. Pieno di gasolio a +23 euro rispetto a inizio conflitto
Il peso della guerra in Medio Oriente continua a farsi sentire pesantemente sulle tasche degli italiani. Secondo le ultime stime diffuse dal Codacons, basate sui consumi medi giornalieri della sola rete ordinaria, i cittadini pagano oggi oltre 148 milioni di euro in più a settimana per i propri rifornimenti rispetto al periodo precedente allo scoppio delle ostilità in Iran.
- Prezzo della benzina alto, quanto guadagnano i petrolieri
- Quanto sta guadagnano lo Stato
- I prezzi di sabato 11 aprile
Prezzo della benzina alto, quanto guadagnano i petrolieri
Come riporta ANSA, nonostante il recente taglio delle accise disposto dal governo, il confronto con la fine di febbraio 2026 resta impietoso: il gasolio è rincarato del 26%, con un aggravio di circa 23 euro per ogni pieno, mentre la benzina registra un aumento del 7%, pari a circa 5,8 euro in più a rifornimento.
L’associazione dei consumatori ha analizzato la composizione del prezzo alla pompa, evidenziando chi beneficia maggiormente dei rincari.
La filiera dei carburanti e i petrolieri incassano circa 88 milioni di euro in più a settimana rispetto a due mesi fa.
Questa cifra non copre solo il costo della materia prima (quotazioni Platts), ma include il cosiddetto “margine lordo” che remunera broker, trasportatori e intermediari.
Al contrario, il guadagno dei gestori degli impianti resta fisso tra i 3 e i 5 centesimi al litro, indipendentemente dall’aumento dei prezzi.
Quanto sta guadagnano lo Stato
Anche lo Stato registra entrate supplementari: attraverso il gettito di Iva e accise, l’erario incassa circa 61 milioni di euro in più ogni settimana.
Attualmente, la componente fiscale pesa per il 40,6% sul prezzo del gasolio e per il 44,9% sulla benzina.
I prezzi di sabato 11 aprile
Nonostante il trend negativo sul lungo periodo, i dati regionali del Mimit elaborati dal Codacons per la giornata di sabato 11 aprile 2026 mostrano un lieve raffreddamento dei listini su tutto il territorio nazionale:
- Gasolio: prezzo medio a 2,166 euro/litro (-1,4 centesimi).
- Benzina: prezzo medio a 1,790 euro/litro (-0,3 centesimi).
- In autostrada: diesel a 2,193 euro/litro e verde a 1,817 euro/litro.
Le riduzioni più significative sono state registrate in Sicilia (-2,3 centesimi al litro per il diesel), seguita dalla Valle d’Aosta (-2,1 cent) e dalla Calabria (-2 cent). Resta invece invariato il prezzo del gasolio in Molise.
Sebbene questi ribassi rappresentino un piccolo segnale positivo, la situazione complessiva rimane critica per famiglie e imprese, con il costo del carburante che continua a trainare l’inflazione e a erodere il potere d’acquisto.