Il primo nato del 2026 è Zoe a Catania, un minuto dopo arriva Filippo a Milano. Tutti i bimbi nati a Capodanno

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

La gara è stata ardua: sono numerosi i bebè che si sono contesi il titolo di primo nato in Italia nel 2026. In tutto il Paese sono state numerose le nascite registratesi proprio sullo scoccare della mezzanotte e nei minuti successivi. La prima bimba a celebrare il Capodanno è stata Zoe, a Catania. A farle compagnia, appena qualche secondo dopo, Luana a Bari e Filippo a Milano.

Il primo nato in Italia? La gara tra Zoe e Luana

È stata una tenera gara all’ultimo secondo quella per aggiudicarsi il titolo di primo nato in Italia nel 2026.

In pole position, due femminucce del sud: Zoe e Luana, venute al mondo proprio allo scoccare della mezzanotte.

ANSA Filippo, il primo maschietto nato in Italia nel 2026

Mentre il Paese celebrava l’arrivo del nuovo anno, a Catania nasceva Zoe, terzogenita di mamma Paola. Una bella bimba di 2,780 grammi in ottime condizioni di salute.

Allo scoccare della mezzanotte è nata anche Luana, neonata in buone condizioni di salute, arrivata all’ospedale San Paolo di Bari.

Filippo è il primo maschietto del 2026

Il primo maschietto nato in Italia nel 2026 è Filippo, arrivato all’ospedale Buzzi di Milano a mezzanotte e un minuto.

Dieci minuti dopo, a pochi chilometri di distanza, è nata Isabella, la prima bimba milanese del 2026.

Mentre condivide il record di maschietto più veloce con Filippo il messinese Alessandro, nato a mezzanotte e un minuto, il primo della Sicilia.

Tutte e tre i neonati, così come le loro mamme, si trovano in ottime condizioni e sono affidati alle cure del personale medico.

Tutti i bebè arrivati a Capodanno

Sono tanti i bebè arrivati nella notte di Capodanno, che hanno portato gioia alle loro famiglie in tutta Italia.

La prima nata di Roma, venuta al mondo alle 00:29 all’ospedale Sant’Eugenio, è Isabella, prima figlia di mamma Sabrina e papà Kevin.

Il primo nato del Friuli-Venezia Giulia è Riccardo, arrivato a Udine 8 minuti dopo la mezzanotte e seguito, qualche ora dopo, da Ettore e Liam.

L’ASST Fatebenefratelli Sacco “rivolge un augurio di benvenuto ai primi bimbi del 2026 e alle loro famiglie, con l’auspicio che il nuovo anno prosegua al meglio, all’insegna della salute e della gioia”.