Il primo nato del 2026 è Zoe a Catania, un minuto dopo arriva Filippo a Milano. Tutti i bimbi nati a Capodanno

Zoe è nata a Catania a mezzanotte, un minuto dopo arriva Filippo, il primo nato di Milano. Tutti i bebè del Capodanno 2026
La gara è stata ardua: sono numerosi i bebè che si sono contesi il titolo di primo nato in Italia nel 2026. In tutto il Paese sono state numerose le nascite registratesi proprio sullo scoccare della mezzanotte e nei minuti successivi. La prima bimba a celebrare il Capodanno è stata Zoe, a Catania. A farle compagnia, appena qualche secondo dopo, Luana a Bari e Filippo a Milano.
Il primo nato in Italia? La gara tra Zoe e Luana
È stata una tenera gara all’ultimo secondo quella per aggiudicarsi il titolo di primo nato in Italia nel 2026.
In pole position, due femminucce del sud: Zoe e Luana, venute al mondo proprio allo scoccare della mezzanotte.
Filippo, il primo maschietto nato in Italia nel 2026
Mentre il Paese celebrava l’arrivo del nuovo anno, a Catania nasceva Zoe, terzogenita di mamma Paola. Una bella bimba di 2,780 grammi in ottime condizioni di salute.
Allo scoccare della mezzanotte è nata anche Luana, neonata in buone condizioni di salute, arrivata all’ospedale San Paolo di Bari.
Il primo maschietto nato in Italia nel 2026 è Filippo, arrivato all’ospedale Buzzi di Milano a mezzanotte e un minuto.
Dieci minuti dopo, a pochi chilometri di distanza, è nata Isabella, la prima bimba milanese del 2026.
Mentre condivide il record di maschietto più veloce con Filippo il messinese Alessandro, nato a mezzanotte e un minuto, il primo della Sicilia.
Tutte e tre i neonati, così come le loro mamme, si trovano in ottime condizioni e sono affidati alle cure del personale medico.
Sono tanti i bebè arrivati nella notte di Capodanno, che hanno portato gioia alle loro famiglie in tutta Italia.
La prima nata di Roma, venuta al mondo alle 00:29 all’ospedale Sant’Eugenio, è Isabella, prima figlia di mamma Sabrina e papà Kevin.
Il primo nato del Friuli-Venezia Giulia è Riccardo, arrivato a Udine 8 minuti dopo la mezzanotte e seguito, qualche ora dopo, da Ettore e Liam.
L’ASST Fatebenefratelli Sacco “rivolge un augurio di benvenuto ai primi bimbi del 2026 e alle loro famiglie, con l’auspicio che il nuovo anno prosegua al meglio, all’insegna della salute e della gioia”.