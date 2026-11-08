Il processo a Sempio per il delitto di Garlasco rischia lo stop prima di iniziare: la mossa della difesa
Garlasco, la difesa di Sempio chiederà di sospendere il processo in attesa della revisione di Stasi: se il gup dirà no, la parola alla Consulta
Il processo ad Andrea Sempio per il delitto di Garlasco rischia di fermarsi prima ancora di cominciare. La difesa chiederà di sospenderlo in attesa della revisione della condanna di Alberto Stasi, che i suoi legali dovrebbero depositare tra il 10 e il 20 novembre. E se il giudice dirà no, la partita potrebbe finire davanti alla Consulta.
- Garlasco, cosa contesta la Procura di Pavia
- La mossa della difesa di Sempio e l’ipotesi Consulta
- La revisione di Stasi e il rischio stop al processo
Garlasco, cosa contesta la Procura di Pavia
Come riporta l’ANSA, il 3 novembre il procuratore di Pavia Fabio Napoleone ha chiesto il rinvio a giudizio del 38enne per l’omicidio di Chiara Poggi, uccisa nel 2007 a 26 anni.
L’accusa è di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà, per le almeno 12 lesioni su cranio e volto, e dai motivi abietti: secondo i pm, Sempio avrebbe agito per odio dopo il rifiuto di un suo approccio.
A sostegno della ricostruzione la Procura indica il Dna trovato sotto le unghie della vittima, compatibile con la linea paterna della famiglia Sempio, e un’impronta palmare sulla parete delle scale della cantina. Il fascicolo, scrive Panorama, è stato assegnato al gup Luigi Riganti del Tribunale di Pavia, che dovrà decidere se mandare a processo l’indagato.
La mossa della difesa di Sempio e l’ipotesi Consulta
Gli avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti hanno già annunciato la prima carta. Per lo Stato esiste già un colpevole dello stesso delitto, Stasi, condannato in via definitiva.
Sarà “la prima eccezione che solleveremo”, ha spiegato Taccia all’Adnkronos, per “prevenire un problema più grande che potrebbe presentarsi in futuro”.
Il rischio, secondo la legale, è un “mostro giuridico”, con un “contrasto di giudicati” tra due sentenze sullo stesso omicidio. Se il gup respingerà la richiesta di sospensione, la difesa potrebbe sollevare una questione di legittimità costituzionale. “Siamo assolutamente pronti a fronteggiare questa imputazione”, ha aggiunto Cataliotti.
La revisione di Stasi e il rischio stop al processo
Intanto i legali di Stasi, Giada Bocellari e Antonio De Rensis, preparano l’istanza alla Corte d’appello di Brescia, che ne ha già respinte due. Una parte dei nuovi elementi arriva proprio dall’inchiesta su Sempio.
Una prima valutazione potrebbe arrivare nei primi mesi del 2027, e anche l’udienza preliminare, secondo l’Adnkronos, con molta probabilità comincerà solo l’anno prossimo.
Come precisa Panorama, però, non c’è alcun automatismo: la condanna definitiva di Stasi a 16 anni non obbliga a fermare il nuovo procedimento, e un eventuale processo a Sempio non comporterebbe la scarcerazione di Stasi. La famiglia Poggi, intanto, ha fatto sapere che non si costituirà parte civile.