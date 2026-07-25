Il procuratore di Palermo attacca Nordio, "Carceri fuori dal controllo dello Stato, comandano i criminali"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il procuratore di Palermo Maurizio de Lucia ha definito le carceri italiane “fuori dal controllo dello Stato“, denunciando il potere delle associazioni criminali all’interno delle prigioni. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha risposto duramente, accusando il magistrato stesso di “aver perso il controllo” e di aver offeso le forze dell’ordine.

L’accusa del procuratore di Palermo sulle “carceri fuori controllo”

Durante un incontro sul racket del pizzo organizzato da Assostampa, il procuratore di Palermo Maurizio de Lucia ha criticato la gestione delle carceri italiane, denunciando una situazione fuori controllo:

Gli istituti di pena non sono più sotto il controllo dello Stato. Le carceri non esplodono perché i detenuti non vogliono farle esplodere, il controllo appartiene solo alle organizzazioni criminali.

ANSA

De Lucia ha poi denunciato il grave stato di sovraffollamento delle carceri, la mancanza di assistenza ai detenuti e la presenza di moltissime persone affette da tossicodipendenza “che non dovrebbero stare in cella”.

La risposta di Nordio alle accuse

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha risposto molto duramente alle parole di de Lucia: “È de Lucia che ha perso il controllo di sé stesso“, ha dichiarato il guardasigilli.

Nordio ha poi accusato de Lucia di aver offeso “l’intero corpo della polizia penitenziaria“. Il ministro ha poi aggiunto:

Questo non è il modo migliore per creare quell’atmosfera di leale collaborazione che stiamo attuando, con interlocuzioni attente sia con il procuratore nazionale antimafia, sia con il Csm, sia con l’Anm.

Il caso che ha fatto scoppiare la polemica

Le parole di de Lucia fanno riferimento a un caso concreto avvenuto proprio nel carcere di Palermo e scoperto da un’indagine della procura.

Un trafficante di armi sarebbe riuscito a fare un acquisto di munizioni dalla propria cella. L’inchiesta che ne è seguita ha anche scoperto di diversi ordini di danneggiamenti, intimidazioni e richieste di pizzo partite sempre dal carcere palermitano.

Il procuratore ha anche parlato di vere e proprie “call conference tra chi sta fuori, chi sta dentro e chi è in un altro carcere”.