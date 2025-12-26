Il produttore del Grande Fratello Endemol Shine si esprime sul caso Signorini: “Avviate verifiche interne”

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Fabrizio Corona ha accusato Alfonso Signorini di atteggiamenti molesti e poco consoni nei confronti dei concorrenti del Grande Fratello. Dopo la denuncia del giornalista e conduttore contro il paparazzo, Endemol Shine, casa di produzione del reality sotto attacco, ha annunciato che saranno avviate delle indagini interne.

Il commento di Endemol Shine

“Il produttore del Grande Fratello prende atto con grande serietà e attenzione degli elementi emersi sui media rispetto ad alcune passate edizioni del programma”.

Così Endemol Shine Italy S.p.A. in un comunicato ufficiale diffuso sui canali social della casa di produzione.

“A tutela della propria reputazione e della professionalità dei suoi collaboratori” l’azienda ha “avviato le verifiche interne previste con l’obiettivo di chiarire il rispetto del codice etico e delle procedure che governano le selezioni dei concorrenti del programma”.

Nessun commento in merito alle dichiarazioni di Corona e Signorini, “nel pieno rispetto di tutte le parti e delle autorità che stanno conducendo le doverose verifiche”.

Il produttore del GF si riserva, tuttavia, “ogni iniziativa nei confronti di chiunque abbia eventualmente arrecato danno alla reputazione del format e al buon nome di quanti in questi anni hanno dedicato la loro professionalità al suo grande successo”.

Le accuse di Corona a Signorini

Nelle ultime due puntate del format YouTube Falsissimo, Fabrizio Corona ha mosso pesanti accuse contro Alfonso Signorini.

Il paparazzo racconta che il giornalista avrebbe chiesto favori sessuali in cambio dell’ammissione al Grande Fratello.

Corona, nel corso della sua trasmissione web, ha mostrato alcune chat tra Signorini e diversi concorrenti del reality, molte delle quali a sfondo sessuale.

Signorini non ha risposto alle accuse, ma ha denunciato Fabrizio Corona per revenge porn, a seguito della diffusione di sue foto private.

La denuncia dell’ex del Grande Fratello

Tra le testimonianze raccolte da Fabrizio Corona, c’è stata anche quella del modello ed ex concorrente del Grande Fratello Vip Antonio Medugno.

A seguito della messa in onda del programma del paparazzo, Medugno ha formalmente esposto una querela nei confronti di Signorini per violenza sessuale ed estorsione.

Nella puntata a pagamento di Falsissimo Medugno ha raccontato di un presunto incontro a casa del direttore di Chi.

Il modello parla di un “bacio a stampo rubato a forza”, dichiara che Signorini gli ha messo le mani sulla coscia e che sarebbe entrato in bagno nudo mentre lui si stava facendo la doccia.

Sia Alfonso Signorini che i vertici di Mediaset hanno, fino ad oggi, mantenuto il silenzio sulla questione.