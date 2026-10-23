Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Sei pusher arrestati tra il Quarticciolo e Tor Bella Monaca nell’ambito di interventi antidroga della Squadra Mobile a Roma. Gli investigatori hanno ricostruito diversi sistemi di spaccio, tra cui un’auto usata come deposito, vedette di sicurezza e dosi sotterrate in un’aiuola; un acquirente è stato segnalato alla Prefettura.

Roma: gli interventi al Quarticciolo

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, i controlli sono stati condotti dagli investigatori della VI Sezione della Squadra Mobile. Il primo intervento è partito da un’auto a noleggio: il conducente ha insospettito i Falchi con alcune manovre anomale e imboccando contromano un tratto di strada per raggiungere un possibile cliente. Gli agenti sono intervenuti prima che la presunta cessione si concludesse.

La perquisizione ha portato al ritrovamento di 20 involucri di cocaina nascosti sotto la leva del cambio, nel vano portaoggetti, e di 630 euro in contanti. La vettura, secondo gli investigatori, veniva utilizzata anche come deposito mobile della droga.

Poche ore dopo, i Falchi si sono concentrati sulla cosiddetta “edicola”, una piazza di spaccio chiamata così per la presenza di un chiosco dismesso, diventato un riferimento per gli acquirenti della zona. I consumatori aspettavano il proprio turno in fila e il pusher raccoglieva le richieste, avvicinandosi a chi voleva comprare. Gli agenti, mescolati ai potenziali clienti, sono intervenuti quando l’uomo ha proposto loro una dose: è stato fermato con quattro involucri e 130 euro nella tasca dei pantaloni.

In un altro intervento, un presunto spacciatore è stato osservato mentre si spostava tra le auto parcheggiate per raggiungere i clienti. Alcune vedette presidiavano l’area per avvertirlo dell’arrivo delle forze dell’ordine. L’uomo è stato bloccato dopo un breve inseguimento: aveva otto involucri di cocaina nascosti negli indumenti intimi e 190 euro in contanti.

Le dosi sotterrate a Tor Bella Monaca

A Tor Bella Monaca, gli ultimi tre arresti hanno riguardato un gruppo con ruoli distinti e una scorta di droga nascosta nel verde. Un uomo faceva da “palo”, controllando la strada e indirizzando i clienti verso i due complici, che si alternavano nelle consegne. Per rifornire il punto di spaccio, questi ultimi prelevavano le dosi sotterrate in un’aiuola.

I Falchi sono intervenuti durante uno scambio, superando il sistema di vedette. I tre sono stati trovati con diverse dosi di cocaina e circa 300 euro in contanti. L’acquirente presente è stato segnalato alla Prefettura. Tutti gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità giudiziaria.

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