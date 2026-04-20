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È stata disposta la sospensione della licenza per 15 giorni a un bar di Sassuolo, dopo che il locale è stato segnalato come punto di ritrovo per persone con precedenti penali. Il provvedimento, notificato dalla Polizia di Stato, è stato adottato per tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, in particolare dei minori che frequentano la zona della stazione ferroviaria.

Le verifiche delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la decisione è arrivata al termine di una serie di controlli condotti dal personale del Commissariato di P.S. di Sassuolo e dalla Polizia Locale. Le verifiche sono iniziate alla fine di gennaio e hanno permesso di accertare che il bar era abitualmente frequentato da soggetti con precedenti per reati contro il patrimonio, contro la persona e in materia di stupefacenti.

Gli episodi che hanno portato al provvedimento

Il locale era già stato teatro, il 23 gennaio, di una violenta rissa che ha coinvolto diversi clienti, tra cui lo stesso titolare, rimasto ferito al volto da un coccio di bicchiere. In seguito, durante due controlli distinti, le forze dell’ordine hanno rinvenuto notevoli quantità di sostanza stupefacente sia all’interno del bar che nelle sue pertinenze.

Perché è stata sospesa la licenza

La presenza costante di persone con precedenti e i ripetuti episodi di violenza e detenzione di stupefacenti hanno portato le autorità a ritenere il locale una minaccia concreta per la sicurezza pubblica. Particolare attenzione è stata posta alla tutela dei minori, poiché l’esercizio si trova in prossimità della stazione ferroviaria, zona frequentata quotidianamente da studenti.

La ratio del provvedimento e i controlli futuri

La sospensione della licenza, adottata ai sensi dell’art. 100 del TULPS, mira a impedire il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale e a dissuadere la frequentazione del locale da parte di soggetti ritenuti pericolosi. Le autorità hanno sottolineato che l’area continuerà a essere monitorata dalle pattuglie del Commissariato di P.S. di Sassuolo per verificare il rispetto della misura e garantire la sicurezza dei cittadini.

IPA