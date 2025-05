Il racconto choc di Carlotta Ferlito sull'amica aggredita in metro a Milano: "Mezzo nudo, presa a mazzate"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Carlotta Ferlito ha parlato di un episodio capitato a Milano a una delle sue migliori amiche. Il racconto choc dell’ex ginnasta riguarda una ragazza che è stata aggredita e presa a mazzate in metro da un uomo mezzo nudo che l’ha percossa con un bastone. Solo l’intervento dei presenti ha fatto in modo che il soggetto – già noto alle forze dell’ordine – venisse allontanato.

Carlotta Ferlito: il racconto e l’aggressione

Tremenda disavventura capitata a una cara amica di Carlotta Ferlito. È proprio l’ex ginnasta a raccontarla sui propri canali social.

In un video molto accorato, a causa dell’argomento trattato, la 30enne ha parlato di una delle sue migliori amiche che è stata aggredita in pieno centro a Milano.

Cos’è successo alla sua amica

Intorno alle 19:30, la ragazza stava aspettando la metro in una delle stazioni principali della città, quella di Cadorna, quando un uomo mezzo nudo le si è avvicinata e ha iniziato a picchiarla con un bastone che aveva in mano.

“Un energumeno, non so come definirlo altrimenti, visibilmente alterato, vestito solo dal busto in su, sotto era completamente nudo”, racconta Ferlito. Questi ha colpito, all’improvviso, la sua amica centrandola al volto e facendole perdere i sensi. “Fortunatamente qualche buon’anima l’ha fermato, altrimenti lei probabilmente non sarebbe qui in questo momento”, ha aggiunto l’ex ginnasta.

Quando si è risvegliata, la giovane ha denunciato il fatto alle forze dell’ordine che già conoscevano questo soggetto. Egli infatti aveva già tentato di molestare altre due ragazze e assalito anche un dipendente dell’Atm. “Sappiamo che questo uomo è un pregiudicato e che non avrà sanzioni, se non un interrogatorio e qualche ora dietro le sbarre ma quello che ci domandiamo è: come è possibile che, dopo tutto quello che si sente, a un orario del genere non ci sia sicurezza nelle stazioni?”, questo il messaggio trasmesso da Ferlito ai suoi followers.

L’appello e il consiglio

Ancora scossa dalla vicenda, Carlotta Ferlito ha raccontato di come la sua amica sia rimasta ancor più scioccata e di come, a distanza di giorni, non riesca a stare negli spazi pubblici, a condividere lo spazio con altra gente, dopo la brutale aggressione subita.

Una violenza che sta avendo dunque un forte impatto sulla sua quotidianità: “Non pensa di prendere mai più una metro, è traumatizzata”, spiega. Quindi, in conclusione, l’appello alle donne che la seguono. “Viviamo in un mondo in cui il pericolo è dietro l’angolo e dobbiamo stare sempre superattente. Il mio consiglio è niente cuffiette, sempre in allerta, ma soprattutto vogliamo esortare chi in quel momento è testimone dell’aggressione: date una mano. Anche perché senza l’intervento dei presenti. l’uomo avrebbe continuato a massacrare di botte la mia amica”, chiosa.

Il triste episodio è stato condiviso da Carlotta Ferlito, su input dell’amica aggredita, di modo che possa servire da monito a quanti si potrebbero trovare nelle stesse condizioni e a fare in modo che qualcuno si adoperi, che “la situazione in città possa migliorare”, dice. Opportuno segnalare come questo non sia neanche il primo caso in cui la donna denuncia un’aggressione subita, un’ulteriore segnale che il tema della sicurezza nelle nostre città deve essere trattato con ancora più attenzione.