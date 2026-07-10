Il racconto della ragazza accoltellata al viso in metro a Milano, "ho perso molto sangue, non vedevo nulla"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

“Ho pensato di morire, il sangue mi impediva di respirare”. È questo il drammatico racconto della ragazza accoltellata nella metro di Milano. La vittima ha ripercorso i terribili istanti dell’aggressione in Duomo, dove è stata sfregiata al viso da uno sconosciuto dopo una lite per uno sguardo. Successivamente, l’aggressore algerino è stato inseguito e arrestato dalla Polizia locale.

Ragazza accoltellata alla stazione della metro di Milano

Sulla banchina della linea gialla della metropolitana di Milano, presso la stazione Duomo, una ragazza di 22 anni è stata aggredita nel pomeriggio di giovedì 9 luglio 2026, intorno alle ore 15:45. La giovane, di nazionalità marocchina, stava aspettando l’arrivo del treno in compagnia di alcuni amici dopo aver fatto una passeggiata in centro, quando le si è avvicinato Mohammed Saidi, un cittadino algerino di 27 anni.

L’uomo ha improvvisamente accusato la giovane di averlo guardato, urlando in lingua araba insulti e frasi cariche di violenza. Secondo quanto riferito in seguito da un testimone, come riportato dal Corriere della Sera, l’aggressore avrebbe aggiunto: “Sei una donna. E io sono uomo, e sono musulmano. Non mi devi guardare”.

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Nonostante i tentativi della vittima di spiegare l’equivoco e calmarlo, il ventisettenne le ha sferrato un pugno al volto per poi estrarre un coltello, colpendola con un fendente profondo che ha squarciato la guancia sinistra dall’angolo della bocca fino al collo, causandole una ferita gravissima.

La testimonianza della vittima: “Ho pensato di morire”

Sentita dagli investigatori subito dopo il ricovero, la vittima ha ripercorso l’agguato subito, confermando di non aver mai incrociato prima di allora il suo aggressore: “Improvvisamente, un uomo che io non avevo mai visto prima, si rivolgeva a me in lingua araba e con un tono intimidatorio esclamava: ‘Che c… guardi?’”.

“Sorpresa per i modi prepotenti con cui l’uomo si era rivolto a me, tentavo di fargli capire nella lingua araba che stavo parlando con la mia amica e che, probabilmente, aveva interpretato male il mio sguardo“, ma l’uomo ha continuato a inveire verbalmente contro di lei a voce alta.

Nel momento in cui la giovane ha cercato di difendersi minacciando di allertare le Forze dell’Ordine, il 27enne ha estratto il coltello per colpirla direttamente: “Dopo avermi chiesto se stavo chiamando la Polizia come a volersene accertare, estraeva un coltello e mi colpiva al viso”.

“Poco dopo vedevo la mano dell’uomo sporca di sangue. Io stessa cominciavo a perderne molto dal viso, che sporcava i miei indumenti e finiva a terra fino a formare delle grosse chiazze – ha aggiunto la giovane – Perdevo molto sangue e cominciavo a sentirmi male, mi girava la testa e temendo di svenire mi sedevo per terra, aiutata. Ho pensato di morire, non riuscivo più a vedere nulla e il sangue mi impediva di respirare”.

Indagini sull’aggressione

Dopo l’aggressione, Mohammed Saidi ha tentato di scappare, ma la fuga è durata appena 200 metri: l’uomo è stato bloccato da una pattuglia della Polizia locale. Dagli accertamenti è emerso che l’algerino (irregolare e senza fissa dimora) era già stato arrestato dalle volanti della questura alle ore 4:00 dello stesso giovedì mattina per un tentato furto aggravato su auto in sosta in corso Buenos Aires.

Giudicato per direttissima e scarcerato con il solo divieto di dimora a Milano poche ore prima dell’agguato in Duomo, l’uomo affronta ora la richiesta di custodia cautelare in carcere avanzata dalla pm Simona Ferraiuolo. Le accuse sono di sfregio permanente al viso aggravato, lesioni e resistenza.

Inoltre, come emerge dagli atti e riportato dall’ANSA, il nucleo Antiterrorismo dei Ros di Milano sta espletando controlli in Europa tramite Interpol per verificare l’eventuale coinvolgimento del 27enne in ambienti radicalizzati.