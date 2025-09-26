Il ragazzo rapito a Vittoria vicino Ragusa è stato ritrovato, si è presentato spontaneamente dalla polizia

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Si è presentato al commissariato il diciassettenne sequestrato nella serata del 25 settembre da due uomini a Vittoria, in provincia di Ragusa. Il giovane, figlio di un noto commerciante della zona, si è seduto da solo negli uffici del commissariato di polizia. Sta bene, non presenta segni di maltrattamento e la sua famiglia è già stata informata.

Torna a casa il ragazzo rapito

È tornato a casa il ragazzo rapito a Vittoria nella serata di giovedì 25 settembre. Intorno alle 21:15 si è presentato al commissariato della cittadina del ragusano e si è trovato di fronte agli investigatori per essere ascoltato.

Il giovane sta bene, non sembra aver subito maltrattamenti fisici, ma appare comprensibilmente molto scosso. Sarebbe stato rapito da qualcuno che conosceva il suo nome. A farlo sapere è un testimone, che ricorda la voce di uno degli uomini incappucciati che poco dopo le 20:30 hanno sequestrato il diciassettenne.

© 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà È tornato sano e salvo il giovane rapito a Vittoria

Il rapimento sarebbe avvenuto davanti ad altri testimoni che hanno potuto riferire frasi e dettagli dell’accaduto. Come quando uno degli uomini avrebbe detto: “Non preoccuparti, vogliamo solo lui”.

Il motivo del sequestro

Si è trattato di un vero e proprio sequestro lampo, durato appena 24 ore. Il giovane sta bene, ma non è ancora chiaro il motivo dietro alla scelta del diciassettenne come bersaglio. Gli uomini sembravano conoscerlo, dal momento che ripetevano il suo nome e cognome. Erano armati, indossavano un cappuccio e parlavano un perfetto italiano.

Il ragazzo sarebbe stato caricato a bordo di una Panda bianca, che aveva fatto irruzione nella piazzetta dove i giovani si trovavano per trascorrere del tempo insieme. Un testimone ha raccontato: “Era la nostra isola felice, adesso è diventata la porta di un incubo”.

Sul rapimento restano ancora molti dubbi. Il padre del ragazzo, noto imprenditore della zona, gestisce un centro per il confezionamento e la vendita di prodotti ortofrutticoli. “Gente per bene”, si dice in paese, ma non così benestanti da poter essere vittime di un ricatto economico. Si attende ora l’esito del confronto tra il diciassettenne e gli investigatori, che lo stanno ascoltando dalle 21 circa, quando si è presentato da solo in commissariato.

Un giro di droga?

Non sono state ancora rilasciate le dichiarazioni del giovane agli investigatori. Per questo motivo rimbalzano tanto online quanto per le vie del paese le ipotesi sul possibile motivo dietro al rapimento. Escluso il ricatto economico, cosa rimane?

Sappiamo che nessun riscatto è stato chiesto o pagato e gli investigatori puntano, quindi, sul racconto della vittima per arrivare ai sequestratori e al movente. In paese c’è chi parla di droga, ma lo zio del giovane ha ribadito che suo nipote “è un ragazzo bravissimo”. La famiglia è considerata “gente perbene”, ma forse a Vittoria c’è dell’altro.

Al momento, da più di un anno, c’è un latitante: Gianfranco Stracquadaini. L’ipotesi arriva da un blog che parla di mafia, su cui scrive Giuseppe Bascietto. Secondo quanto riportato, Stracquadaini avrebbe stretto un patto con gli albanesi per lo spaccio di droga. Possibile che le due cose siano collegate?