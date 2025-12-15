Il regista Rob Reiner e la moglie Michele Singer trovati morti in casa a Los Angeles: accusato il figlio Nick

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Il regista Rob Reiner e sua moglie Michele Singer sono stati trovati morti nella loro villa a Los Angeles: sarebbero stati accoltellati a morte. La polizia californiana ha interrogato il figlio della coppia, Nick, che sarebbe accusato del duplice omicidio. Reiner, 78 anni, era uno dei registi più noti della sua generazione. Ha diretto “Harry ti presento Sally” e “La Storia Fantastica”.

Rob Reiner e sua moglie uccisi in casa

Mondo del cinema in lutto per la tragica scomparsa di Rob Reiner, storico attore e regista 78enne, trovato morto, insieme alla moglie Michele Singer (68 anni) nella casa dove abitavano a Brentwood, Los Angeles.

Il macabro ritrovamento è avvenuto nel pomeriggio di domenica 14 dicembre. Subito partite le indagini della polizia locale che avrebbe accusato uno dei tre figli della coppia di aver ucciso i due genitori.

ANSA

Rob Reiner con sua moglie Michele Singer

Il regista trovato morto a Los Angeles

Reiner e Singer sarebbero stati trovati accoltellati a morte, come confermerebbero le lacerazioni trovate sui loro corpi e compatibili con delle ferite impresse da un coltello.

Secondo quanto riferisce Tmz, l’allarme è stato dato verso le 15.30 ora locale ma quando i soccorsi sono entrati nella casa non hanno potuto che constatare il decesso dei due. Il capitano della polizia di Los Angeles, Mike Bland, ha confermato come il caso sia trattato come un “apparente omicidio”. ABC ha riportato come tra i primi a dirigersi sul posto ci siano stati Billy Crystal e Larry David, colleghi e amici di lunga data di Reiner.

Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. In uno dei comunicati diffusi, è stato spiegato come la porta della casa non mostrasse segni di effrazione. A riportare la notizia è stata la CNN che ha citato un portavoce della famiglia. Oltre al figlio Nick, trentaduenne e sospettato del crimine, secondo alcuni media subito accusato dell’assassinio, alcune fonti riferiscono di un altro familiare che sarebbe sotto interrogatorio.

La carriera e i tanti grandi film diretti

L’annuncio della morte del regista e della sua compagna è arrivato tramite un portavoce della famiglia. “È con profondo dolore che annunciamo la tragica scomparsa di Michele e Rob Reiner. Siamo devastati da questa improvvisa perdita e chiediamo privacy durante questo momento così incredibilmente difficile”, si legge nella nota.

Figlio dell’attore e sceneggiatore Carl Reiner, morto nel 2020, Rob ha diretto tanti successi hollywoodiani. C’è la sua firma su capolavori come “La storia fantastica”, “Harry ti presento Sally…”, “Stand By Me – Ricordo di un’estate”, “Misery non deve morire”, ma anche su tanti altri titoli come “Codice d’onore“, “Vizi di famiglia” e “Non è mai troppo tardi”. Era inoltre uno dei fondatori della società di produzione Castle Rock, quella de “Le ali della libertà” e “Michael Clayton”, per citare due pellicole da loro prodotte.

Dal 1999 aveva una stella a lui dedicata sulla Hollywood Walk of Fame. Era sposato con Michele dal 1989, avevano avuto tre figli, ed era un convinto attivista progressista nella comunità di Hollywood e un forte oppositore del presidente Donald Trump.

Regista e attivista, chi era Rob Reiner

Rob Reiner era nato nel Bronx, a New York, nel 1947. Come suo padre, aveva iniziato a recitare nell’ambito della commedia e da attore comico negli anni Sessanta. Aveva poi debuttato alla regia nel 1984 senza però mai abbandonare anche la carriera davanti alle telecamere. Era, per esempio, ne “The Wolf of Wall Street” e aveva fatto diverse comparsate in show come “I Simpson”.

Negli ultimi anni era diventato anche un attivista politico. Aveva co-fondato “The American Foundation for Equal Rights” e si batteva appunto per i diritti dei gay e contro la lobby del tabacco. Nel 2006 aveva anche pensato di candidarsi contro Arnold Schwarzenegger per il ruolo di Governatore della California, prima di desistere dallo scendere in politica.

Il matrimonio tra il regista e Michele Singer, fotografa, era duraturo. I due stavano insieme da oltre trent’anni e avevano tre figli: Jake, Nick e Romy. Rob Reiner, inoltre, era anche il padre adottivo di Tracy Reiner, la figlia della sua prima moglie, Penny Marshall, morta nel 2018.