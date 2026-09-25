Il ritorno del gioco delle tre campanelle a Roma, 13 denunciati nel centro storico
Controlli intensificati a Roma: 13 denunce per truffa nel 'gioco delle tre campanelle' e 48 ore di allontanamento.
Prosegue l’azione di controllo del territorio condotta dai carabinieri del comando Provinciale di Roma, finalizzata al ripristino della legalità e alla tutela dei residenti e dei numerosi turisti che affollano le vie del centro storico della Capitale. L’esito dell’ultima operazione dei carabinieri del comando Roma Piazza Venezia e quelli della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina, ha portato alla denuncia di 13 persone per truffa ed esercizio di giochi d’azzardo. Alcune proponevano il “gioco delle tre campanelle”.
I Carabinieri hanno anche emesso contestualmente un ordine di allontanamento per 48 ore dal centro storico di Roma. Dall’inizio del 2026 sono stati eseguiti 5 arresti e 157 denunce, oltre a essere stati sventati raggiri a turisti e passanti per migliaia di euro.
Si ricorda che il gioco delle tre campanelle non è un gioco di abilità o fortuna, ma una vera e propria truffa di strada organizzata.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.