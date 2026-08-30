Il Roman Space Telescope è stato lanciato nello spazio con un razzo di SpaceX, potrà di scoprire nuovi mondi

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Il Roman Space Telescope è partito dal Kennedy Space Center in Florida, a bordo di uno dei razzi più potenti di SpaceX. Una volta in orbita, sarà uno dei telescopi più avanzati a disposizione per studiare vari aspetti ancora poco compresi dell’universo, dagli esopianeti, l’energia oscura e la materia oscura.

Lancio riuscito per il Roman Space Telescope

Nel primo pomeriggio italiano di domenica 30 agosto la Nasa ha eseguito il lancio del Roman Space Telescope, il suo nuovo telescopio orbitale, a bordo di un Falcon Heavy, uno dei razzi più potenti di SpaceX.

Il telescopio dovrà viaggiare per tre mesi fino a raggiungere il punto L2, dove le forze gravitazionali si contrastano a sufficienza per mantenerlo in orbita stabile attorno alla Terra per tutto l’anno.

ANSA

Da lì il Roman Space Telescope, o Rst in breve, potrà osservare l’universo alla ricerca di nuovi esopianeti (pianeti che orbitano attorno a stelle diverse dal Sole) e di indizi sul funzionamento della materia oscura e dell’energia oscura.

Le caratteristiche dell’Rst

L’Rst è uno dei telescopi più avanzati mai messi in orbita. Le sue capacità sono superiori a quelle di Hubble e comparabili a quelle del James Webb Telescope, sebbene con specializzazioni diverse.

Il suo sistema ottico principale è uno specchio del diametro di 2,4 metri, che gli concede un campo visivo più ampio di quello di Hubble di circa 100 volte.

Ogni anno, Rst produrrà 1,4 terabyte di dati e li invierà sulla terra, una quantità di immagini pari a quelle prodotte da Hubble in 30 anni di attività.

Da dove viene il nome del nuovo telescopio

Il nome del Roman Space Telescope deriva da Nancy Grace Roman, astronoma che negli anni ’60 divenne la prima donna a ricoprire un ruolo di dirigente nella Nasa, l’agenzia spaziale statunitense.

Era responsabile dell’astronomia in un periodo storico in cui i campi scientifici di questo tipo erano ancora per lo più considerati adatti agli uomini.

Roman non fu solo la prima donna dirigente della Nasa, ma ebbe anche un ruolo centrale nel pianificare il telescopio Hubble, predecessore di quello che oggi porta il suo nome.