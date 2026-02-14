Il segretario alla Salute USA Kennedy Jr e la cocaina "sniffata sul water", Bassetti attacca: "Vergogna"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

“Non ho paura dei germi, sniffavo cocaina dal water”, queste parole di Robert Kennedy jr, segretario alla Salute degli Stati Uniti, hanno catturato l’attenzione di Matteo Bassetti. In una lunga intervista del 13 febbraio al podcast This Past Weekend, il politico americano ha parlato della sua tossicodipendenza. Durante il covid, ha frequentato clandestinamente un gruppo di supporto per sconfiggere questa “malattia”. Per il segretario alla Salute, era di vitale importanza partecipare piuttosto che avere paura dei germi. “Una vergogna” secondo Matteo Bassetti

Cosa ha detto Robert Kennedy jr

Nella puntata del 13 febbraio del podcast This Past Weekend pubblicato su YouTube, Robert Kennedy jr ha parlato principalmente della pandemia da covid-19.

Il motivo, per cui è tornato a parlare delle restrizioni, è per spiegare quanto sia stato difficile sconfiggere la sua tossicodipendenza.

In questa dettagliata confessione sulla sua dipendenza da cocaina, è arrivata l’affermazione che ha fatto infuriare Matteo Bassetti.

Robert Kennedy ha, poi, spiegato il suo “rapporto con i germi”.

Robert Kennedy jr non ha paura dei germi

Il segretario alla Salute degli Stati Uniti ha dichiarato con fermezza di non aver paura dei germi, né di aver avuto paura di contagiarsi durante la pandemia.

Partecipare alle riunioni, clandestinamente, di riabilitazione per tossicodipendenti era questione di vita o di morte.

“So che questa malattia mi ucciderà se non la curo”, ha dichiarato.

Cosa ha detto Matteo Bassetti su Kennedy jr

Matteo Bassetti, in un video pubblicato sui social, ha attaccato Robert Kennedy jr.

Dopo aver ricordato che il politico “non ha paura dei batteri perché lui è stato abituato a pippare la cocaina direttamente dall’asse del water”, ha sottolineato la pericolosità di queste affermazioni.

“Queste sono le affermazioni che non ha fatto un cittadino qualunque, ma sono state fatte dal responsabile della Salute e della Sanità negli Stati Uniti d’America”.

Matteo Bassetti ha ricordato tutte quelle che ha definito “bestialità” dette da Robert Kennedy jr come paracetamolo causa dell’autismo, i vaccini causa dell’autismo e di curare la schizofrenia con la dieta chetogenica.

Il professore universitario ritiene che quella sui germi sia l’affermazione più grave detta dal politico statunitense e che “tutto il mondo si deve vergognare di un personaggio di questo tipo”.

“Pensare che questo essere si occupi della salute dei bambini americani mi fa veramente inorridire” ha concluso Matteo Bassetti.