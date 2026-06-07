Il senatore di FI Francesco Silvestro accusato di violenza sessuale, La Russa apre un'indagine interna

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Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha disposto un’indagine interna sul caso che vede coinvolto il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, accusato di violenza sessuale da un’imprenditrice. La seconda carica dello Stato incontrerà i senatori questori il 9 giugno.

L’indagine di La Russa sul caso del senatore

Fonti della Presidenza del Senato hanno riferito che Ignazio La Russa “ha appreso dalla stampa alcune circostanze riferite al senatore Francesco Silvestro“.

“Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 67 del Regolamento e degli articoli 2 e 8 del codice di condotta – hanno fatto sapere – ha chiesto ai Senatori Questori di procedere agli accertamenti necessari per le successive valutazioni di competenza del Consiglio di Presidenza. A tal fine, il Presidente e i Questori si incontreranno martedì prossimo”.

ANSA

Il politico di Forza Italia è stato accusato di violenza sessuale da un’imprenditrice di 52 anni, durante un incontro in un ufficio del Senato

Cosa dice il regolamento del Senato

L’articolo 67 del regolamento del Senato a cui si fa riferimento prevede, tra l’altro, che “per fatti di particolare gravità che si svolgano nel recinto del palazzo del Senato, ma fuori dell’Aula” il presidente può “investire del caso il Consiglio di Presidenza il quale, sentiti i Senatori interessati, può deliberare le sanzioni”, previste anche per i comportamenti vietati in Aula.

Le possibili pene vanno dalla censura all’interdizione di partecipare ai lavori del Senato per un periodo non superiore a dieci giorni di seduta. Le deliberazioni adottate dal Consiglio di Presidenza sono comunicate all’Assemblea e in nessun caso possono essere oggetto di discussione.

Per quanto riguarda invece il codice di condotta, tra gli articoli richiamati, il numero 2 riguarda gli obblighi generali di condotta e prevede, tra l’altro, che i senatori agiscano “con disciplina e onore, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e responsabilità, al fine di prevenire qualsiasi azione o comportamento che possa compromettere il prestigio del Senato della Repubblica”.

E “in nessun modo la carica di Senatore può essere utilizzata per ottenere vantaggi finanziari diretti o indiretti o altri benefici la cui accettazione potrebbe determinare una alterazione del principio della libertà di mandato di cui all’art. 67 della Costituzione”.

Secondo l’articolo 8, il Consiglio di Presidenza vigila sull’osservanza del Codice. E su richiesta del presidente del Senato, i presunti casi di violazione del Codice sono sottoposti all’esame del Consiglio di Presidenza che può delegare ai Senatori Questori il compito di procedere agli accertamenti istruttori necessari, in contraddittorio con il senatore interessato.

Se negli accertamenti si rilevano “fatti di particolare gravità che rischiano di determinare una alterazione del principio della libertà di mandato ovvero possano compromettere il prestigio del Senato, il Presidente può investire del caso il Consiglio di Presidenza il quale, sentiti i Senatori interessati, può deliberare le sanzioni” previste dall’articolo 67 del regolamento del Senato. E contro le decisioni il senatore può fare ricorso alla Commissione Contenziosa.

L’accusa a Francesco Silvestro

La presunta violenza di cui è accusato Francesco Silvestro sarebbe avvenuta il 25 febbraio 2025 quando l’imprenditrice, nota agente di commercio di vini di pregio, avrebbe incontrato al Senato il politico.

La donna sarebbe stata contattata da un carabiniere, parente del senatore, perché, come riporta La Repubblica, Silvestro avrebbe avuto bisogno di “una fornitura importante di bottiglie, in particolare champagne e Sassicaia, per le cantine della nuova villa a Capri da inaugurare”.

La denuncia sarebbe arrivata un anno dopo dal fatto perché l’imprenditrice sarebbe stata in terapia e intimorita “da un amico del senatore, un carabiniere anche suo lontano parente”, si legge su La Repubblica che avrebbe cercato di dissuadere la 52enne dal fare la querela.