Il senatore FdI Roberto Menia rimprovera coppia gay per i baci in pubblico, litigio all'aeroporto di Fiumicino

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Storico parlamentare di Fratelli d’Italia attacca due gay per essersi dati dei baci all’aeroporto. Il senatore triestino Roberto Menia si è reso protagonista di un litigio dopo aver rimproverato una coppia per uno scambio di effusioni in pubblico allo scalo di Fiumicino. “Lei è una brutta persona, un omofobo” sarebbe stata la risposta, secondo quanto raccontato dallo stesso esponente di FdI.

Il rimprovero del senatore FdI Roberto Menia

L’episodio è avvenuto nella saletta di attesa della compagnia Ita dell’aeroporto di Fiumicino. I due ragazzi si stavano facendo alcune effusioni nel tavolino accanto al senatore, mentre erano in videochiamata con alcuni amici, quando Menia è intervenuto.

“Ora basta, le effusioni fatele a casa vostra” avrebbe detto loro, secondo quanto riportato dal Fatto Quotidiano.

La risposta della coppia gay

La coppia sorpresa dal richiamo si è opposta, ma il senatore ha continuato a insistere e tra i tre è scoppiato il battibecco, tanto da costringere i partner a chiedere l’intervento degli assistenti della lounge di Ita, che però non ha allontanano il senatore.

“Io gli ho semplicemente ricordato l’educazione, sottolineando che le regole valgono per tutti” ha detto Menia all’Adnkronos.

“Anche una assistente dell’aeroporto si è avvicinata. Anche lei ha visto che sono stato insultato, hanno minacciato pure di usare le mani, ma io non avevo certo timore. Comunque questi pensano di potersi comportare come vogliono, mentre ci sono regole di educazione che valgono per tutti” ha aggiunto il parlamentare triestino, con una lunga militanza nell’Msi e in An.

Il litigio all’aeroporto di Fiumicino

Alla scena ha assistito anche il capogruppo del M5s di Palazzo Madama, Luca Pirondini, intervenuto per dire al senatore di non permettersi e invitandolo a calmarsi: “Gli ho detto che non doveva azzardarsi a dire cose del genere a una coppia di ragazzi che erano seduti al tavolo e non facevano niente di male, l’omofobia nel nostro Paese non è ammessa” ha detto al Fatto Quotidiano.

Interpellato dal quotidiano, Roberto Menia ha confermato il racconto, dicendo di aver ricevuto come insegnamento “che quando sei all’aeroporto o al bar, non ti sbaciucchi non ti tocchi. E invece loro si mostravano a tocchettarsi e a baciarsi a vicenda. Questo non va bene: vale per un uomo e una donna, un uomo e un uomo e donna con un’altra donna. Loro non sono più uguali degli altri: in un posto pubblico bisogna comportarsi come ci si comporta civilmente in un luogo pubblico”.

“Mi hanno insultato – ha continuato Menia – mi hanno detto ‘crepa’, ‘ti venga un tumore’ ma sono abituati a fare vittime. Lei quando va con il suo ragazzo o la sua ragazza in pubblico cosa fa, si tocca? Erano tocchi continui. Hanno infastidito diversi. In molti mi hanno detto: ‘Bravo hai fatto bene'”.