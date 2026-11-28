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Il 4 dicembre è in programma l’anteprima Under30, il 7 dicembre la Prima di Otello, che inaugura la nuova stagione del Teatro alla Scala di Milano. Entrambi gli spettacoli, però, potrebbero essere a rischio. Proprio in quei giorni i lavoratori aderenti alla Cub hanno indetto uno sciopero. Si protesta per ottenere un aumento di stipendio e maggiore parità nel rinnovo del contratto collettivo.

Le richieste del Cub: stipendi più alti e parità

La Cub, Confederazione Unitaria di Base, ha proclamato uno sciopero di 24 ore per i lavoratori del Teatro alla Scala di Milano. Alla Confederazioni sono associati soprattutto dipendenti del reparto tecnico.

“Vogliamo un aumento di stipendio che sia uguale per tutti e che ci permetta di vivere in questa città, – fanno sapere i portavoce della mobilitazione – una riduzione dell’orario di lavoro e l’aumento dell’organico”.

ANSA

L’appello è per un nuovo contratto più equo, che riservi anche ai tecnici gli stessi privilegi dei lavoratori degli altri settori. “È finita la dittatura dell’orchestra vogliamo il pane e le rose in tutti i reparti. Le lavoratrici e i lavoratori della Scala hanno diritto a un nuovo contratto” scrivono dalla Cub.

A rischio la Prima della Scala

“Lottiamo il 4 e il 7 dicembre 2026 perché vogliamo fatti e non parole” spiega la confederazione unitaria. Il corteo, in entrambe le giornate, è previsto a partire dalle ore 14:00 in piazza della Scala, di fronte al Teatro.

Venerdì 4 dicembre è il giorno dell’anteprima dedicata agli under 30, lunedì 7 quella della Prima dell’Otello che apre la stagione lirica. Una delle serate che più contribuisce al sostentamento del teatro e che, affermano gli scioperanti, non si ha intenzione di ostacolare.

Tuttavia, è la minaccia dei confederati: “Senza contratto non ci sarà né la Primina né la Prima”. Il corteo si terrà al di fuori del teatro, ma potrebbe ostacolare il normale svolgimento delle due serate.

I sindacati che non partecipano allo sciopero

I sindacati Cgil, Cisl, Uil e Fials non hanno aderito allo sciopero, ma lunedì 30 novembre hanno in programma un incontro con il sovrintendente e direttore artistico del Teatro alla Scala Fortunato Ortombina.

Ormai da tempo la Cub non si siede allo stesso tavolo con gli altri sindacati e, oltre a non essere presente all’incontro con il sovrintendente, potrebbe mancare anche alla successiva assemblea prevista per il 2 dicembre.