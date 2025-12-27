Il sindaco Carmine Siano picchiato brutalmente sotto casa a Castiglione del Genovesi, è grave: dito amputato

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Agguato a Carmine Siano, il sindaco di Castiglione del Genovesi, piccolo comune dell’area dei Picentini in provincia di Salerno. Il primo cittadino è stato aggredito sotto casa sua da un uomo incappucciato, venendo colpito alla testa e in altre parti del corpo, probabilmente con un bastone. Siano, dopo il violento pestaggio, è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale Ruggi. Non sarebbe in pericolo di vita, ma le sue condizioni sono gravi. I medici sono stati costretti ad amputargli un dito della mano. L’episodio si è verificato poco dopo le 20.30, durante la serata di Santo Stefano. Sono ignote le cause dell’aggressione. Ora è caccia alla persona che si è resa protagonista dell’azione violenta.

Castiglione del Genovesi, picchiato il sindaco Carmine Siano

Dalle prime ricostruzioni, è emerso che l’aggressore ha teso un vero e proprio agguato al sindaco. Si è presentato incappucciato sotto casa sua, in via provinciale Madonnelle. Il primo cittadino, quando è stato ripetutamente e violentemente colpito, stava uscendo dall’abitazione per presenziare a un evento natalizio.

Sul posto si sono precipitati i carabinieri della stazione di San Cipriano Picentino e i sanitari della Croce Rossa di Giffoni Valle Piana. Dopo le prime cure ricevute sul luogo in cui si è consumata l’aggressione, Siano è stato trasferito d’urgenza in ambulanza all’ospedale Ruggi di Salerno, in codice rosso.

Il primo cittadino ha riportato fratture scomposte alla gamba sinistra, fratture composte alla mano sinistra e al piede sinistro.

Ancora, fratture alle dita della mano destra per le quali i dottori sono stati costretti, per via della ridotta funzionalità vascolare e di una necrosi in atto, ad amputare un dito.

A Siano è anche stata inferta una profonda ferita alla tempia sinistra. Altri colpi lo hanno raggiunto al volto e alla testa. I medici hanno eseguito un intervento ricostruttivo dell’orecchio.

Le prime ipotesi sui motivi che hanno scatenato l’aggressione

Al momento si sta cercando di individuare l’aggressore e di comprendere i motivi dietro all’agguato. Per ora, gli investigatori tendono a escludere la pista della rapina finita male.

L’ipotesi più solida sarebbe quella di un’azione premeditata per motivi dettati dal rancore, forse, collegati al ruolo istituzionale di Siano. Per i carabinieri che stanno indagando sulla vicenda, l’uomo incappucciato potrebbe aver colpito il primo cittadino con l’intenzione di ucciderlo.

Gaetano Manfredi: “Violenza inaccettabile”

“Solidarietà e vicinanza al sindaco di Castiglione del Genovesi aggredito vicino casa. Atto di violenza inaccettabile: conferma la necessità di tenere alta l’attenzione su chi ogni giorno governa il territorio affrontando situazioni delicate. I sindaci non saranno lasciati soli”. Sono le parole di Gaetano Manfredi, presidente dell’Anci e sindaco di Napoli.

“Esprimo a nome mio e dell’amministrazione comunale di San Cipriano Picentino la nostra più ferma solidarietà al sindaco di Castiglione del Genovesi ing. Carmine Siano per la grave aggressione subita ieri sera”. Così la sindaca di San Cipriano Picentino, Sonia Alfano.

“Condanniamo con decisione – ha aggiunto Alfano – ogni forma di violenza, senza se e senza ma. A nome della nostra comunità, auguriamo al sindaco una pronta guarigione e ribadiamo la nostra vicinanza a lui, alla sua famiglia e a tutta la comunità di Castiglione del Genovesi”.