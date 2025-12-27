Il sindaco di Isernia dorme in tenda davanti all'ospedale, la protesta a oltranza contro i taglia alla sanità

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Prosegue a oltranza e a tempo indeterminato la protesta di Piero Castrataro, il sindaco di Isernia, che si è accampato davanti all’ospedale Veneziale e lì ha dormito, in una tenda, come gesto per sensibilizzare contro i tagli ai servizi essenziali e contro lo stato della sanità nella città di cui è il primo cittadino.

La protesta del sindaco di Isernia

Il sindaco di Isernia, Piero Castrataro, ha dormito davanti all’ospedale Veneziale in una tenda e ha annunciato che continuerà a farlo finché non arriveranno risposte e fatti concreti.

Il motivo della singolare protesta è da ravvisare nei tagli ai servizi essenziali previsti dal Piano operativo sanitario che vanno a colpire ancora di più la sanità pubblica del posto già in crisi e con una grossa carenza di personale medico.

Piero Castrataro è sindaco di Isernia

Tagli alla sanità e ripercussioni sull’ospedale Veneziale

Da anni in regime di commissariamento, la situazione sanitaria del Molise vedrà ulteriori tagli che riguardano proprio l’ospedale Veneziale.

Negli anni, questa struttura è stata privata di alcuni reparti e servizi e ora rischia di perdere anche quelli essenziali.

Per sensibilizzare su questa delicata situazione, Castrataro, 50enne ingegnere nucleare, ha deciso di dormire in una piccola tenda sistemata proprio davanti all’ingresso del nosocomio che è di fatti il punto di riferimento di tutta la provincia di Isernia e quindi di più di 80mila persone.

Piero Castrataro dorme in tenda, il motivo

Il sindaco di Isernia ha fatto un quadro della situazione. “L’organico è meno della metà di quello necessario. Al Pronto soccorso ci sono 4 medici su 13; a radiologia 3 su 12. C’è un problema concreto anche dal punto di vista del rischio di chi arriva in ospedale e degli stessi sanitari che vi lavorano. E poi ci sono i tagli: Ortopedia ha già chiuso, Oncologia e Psichiatria funzionano a singhiozzo. Non è concepibile che si chiudano o non si facciano funzionare a dovere i reparti, né non avere più neanche i servizi essenziali. Non se ne vanno più solo i giovani ma adesso cominciano ad andar via anche i loro genitori, preoccupati del fatto che, se si sentono male, dove vanno a curarsi?”, ha detto.

In un post sui suoi profili social, l’esponente del centrosinistra aveva lamentato del silenzio che è calato su “una comunità che merita cure, dignità e certezze”, ribattezzando la sua protesta come “un atto di presenza, un presidio di cuore e di corpo”. Il suo gesto è stato apprezzato dai cittadini di Isernia che hanno fatto fronte comune col loro sindaco.

Più aspra la reazione di Asrem (l’Azienda sanitaria regionale del Molise) che ha commentato così l’iniziativa definendola “strumentale“: “Piuttosto che accamparsi davanti ai luoghi di cura, il sindaco Castrataro dovrebbe concentrarsi su ciò che rientra nelle sue dirette funzioni: rendere la città di Isernia più attrattiva e vitale“.