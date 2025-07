Il sindaco Beppe Sala indagato a Milano nell'inchiesta sull'urbanistica per falso e induzione indebita

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il sindaco di Milano Beppe Sala è indagato nell’inchiesta sull’urbanistica del capoluogo lombardo che ha già portato alla richiesta di arresto di un assessore della sua giunta. Le accuse nei confronti del primo cittadino sono di “false dichiarazioni su qualità personali proprie o di altre persone” e di concorso in “induzione indebita a dare o promettere utilità”.

La procura di Milano starebbe indagando sul sindaco della città Beppe Sala nell’inchiesta che ha portato alle richieste di arresto dell’assessore all’urbanistica Giancarlo Tancredi. Lo riporta il Corriere della Sera.

L’inchiesta è iniziata mesi fa e ha portato per diverso tempo al blocco della costruzione di nuovi edifici a Milano. Secondo la procura, le società edilizie utilizzavano licenze per ristrutturazioni come autorizzazioni per costruire nuovi palazzi.

ANSA L’assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi

Tra gli arrestati c’è anche Manfredi Catella, presidente della grande società edile Coima, che ha costruito molti edifici a Milano, un architetto, due membri della commissione paesaggio di Milano e un altro costruttore.

L’ipotesi di reato di false dichiarazioni

La prima ipotesi di reato a carico di Sala è quella di “false dichiarazioni su qualità personali proprie o di altre persone” e riguarda l’ex presidente della commissione paesaggio Giuseppe Marinoni.

La Procura sostiene che Sala avrebbe ricevuto pressioni da Tancredi per riconfermare, a dicembre del 2024, Marinoni alla presidenza della commissione paesaggio, conferma poi avvenuta.

Ai tempi Marinoni era già indagato. I conflitti di interesse deriverebbero dai diversi incarichi che Marinoni riceveva dalla Coima e da altre società di costruzioni in qualità di architetto.

Cosa avrebbe fatto Sala secondo la procura

La seconda accusa, quella di concorso in “induzione indebita a dare o promettere utilità”, riguarda un edificio in particolare, il grattacielo soprannominato il “Pirellino“.

Catella, insieme al famoso architetto Stefano Boeri, anche lui indagato, avrebbero fatto pressioni su Tancredi per far approvare dalla commissione paesaggio di Marinoni la costruzione del grattacielo.

La commissione aveva dato inizialmente parere negativo. Alcuni messaggi WhatsApp testimonierebbero pressioni da parte di Catella e Boeri su Tancredi e ci sarebbero anche messaggi di Boeri a Sala. La commissione diede poi per il Pirellino un parere “favorevole condizionato”.