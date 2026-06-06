Il sindaco di New York Zohran Mamdani cita Mario Balotelli e José Mourinho nel suo discorso

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

A pochi giorni dall’inizio dei Mondiali di calcio 2026, il sindaco di New York Zohran Mamdani ha attirato l’attenzione per un riferimento insolito durante una conferenza stampa dedicata all’organizzazione dell’evento. Per spiegare l’approccio della sua amministrazione alla gestione della manifestazione, il primo cittadino ha scelto di citare una delle frasi più celebri pronunciate da Mario Balotelli nel corso della sua carriera. La città di New York avrà un ruolo centrale nella competizione che si svolgerà tra Stati Uniti, Canada e Messico. Il torneo prenderà il via l’11 giugno e si concluderà il 19 luglio con la finale in programma al MetLife Stadium, impianto che ospiterà l’atto conclusivo della manifestazione.

La frase di Mario Balotelli scelta da Mamdani

Nel corso dell’incontro con i giornalisti, dedicato in particolare ai temi della mobilità, dei trasporti e dell’accoglienza dei tifosi, Mamdani ha utilizzato una citazione dell’ex attaccante della Nazionale italiana per spiegare la filosofia con cui New York sta preparando l’evento.

Il sindaco ha ricordato una dichiarazione diventata famosa negli anni in cui Balotelli era considerato uno dei talenti più promettenti del calcio internazionale.

ANSA

“Mario Balotelli una volta parlò delle sue esultanze contenute dopo un gol. Disse: ‘Quando segno non esulto perché sto solo facendo il mio lavoro’. Poi aggiunse: ‘Quando un postino consegna le lettere, festeggia forse?'”.

Partendo da questa frase, Mamdani ha costruito un parallelo con il lavoro dell’amministrazione cittadina in vista dei Mondiali.

Secondo il sindaco, il successo dell’organizzazione non rappresenterebbe qualcosa di straordinario da celebrare, ma il risultato naturale di una pianificazione efficace.

“Quando New York ospiterà un Mondiale organizzato, sicuro, che funzionerà in modo fluido e senza problemi, festeggeremo? No, perché staremo solo facendo il nostro lavoro”, ha affermato durante il suo intervento.

La passione di Mamdani per il calcio

La citazione di Balotelli non è stata casuale.

Mamdani è infatti noto per la sua passione per il calcio, sport che segue da anni.

Tifoso dell’Arsenal, il sindaco ha praticato calcio a livello amatoriale in una squadra di Brooklyn e in diverse occasioni ha utilizzato riferimenti calcistici anche nella sua attività politica e istituzionale.

L’interesse per il mondo del pallone si è manifestato anche in passato, quando aveva espresso alcune critiche nei confronti del sistema di prezzi dinamici adottato dalla FIFA per la vendita dei biglietti dei Mondiali 2026.

Il riferimento anche a José Mourinho

Nel corso della stessa conferenza stampa, Mamdani ha citato anche José Mourinho.

Il richiamo all’ex tecnico di Inter e Roma si inserisce nella strategia comunicativa adottata dal sindaco, che ha scelto di utilizzare esempi provenienti dal mondo del calcio per rendere più immediato il messaggio rivolto ai cittadini.

Attraverso i riferimenti a Balotelli e Mourinho, Mamdani ha voluto ribadire l’obiettivo principale dell’amministrazione: garantire che il Mondiale si svolga senza particolari criticità, assicurando servizi efficienti sia ai residenti sia ai tifosi che raggiungeranno New York per seguire le partite della competizione.