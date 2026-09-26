Il sindaco di Reggio Calabria Cannizzaro contro Vannacci, "Cornuto sei tu": l'attacco in dialetto

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Durante la campagna elettorale per le elezioni suppletive di domenica 26 e lunedì 28 settembre nel collegio uninominale di Reggio e provincia, Francesco Cannizzaro, sindaco di Reggio Calabria, ha risposto a Roberto Vannacci con una frase in dialetto che è diventata virale sui social. “Cornutu sì tu e cu nun t’u dice”, cornuto sei tu e chi non te lo dice, le parole urlate dal palco di piazza Duomo nel capoluogo calabrese.

Cannizzaro contro Vannacci, cosa è successo a Reggio Calabria

Come riporta Open, Francesco Cannizzaro e Roberto Vannacci si trovavano a Reggio Calabria per un comizio per le elezioni suppletive.

I cittadini saranno chiamati ad eleggere un nuovo deputato al posto del primo cittadino dimissionario da Montecitorio.

A parlare sul palco è stato prima Roberto Vannacci che ha attaccato il candidato Fabio Roscioli, sostenuto da Roberto Occhiuto e dallo stesso Francesco Cannizzaro.

Successivamente lo stesso sindaco ha risposto agli attacchi con una frase in dialetto.

Cosa ha detto Roberto Vannacci

Durante il suo comizio a Piazza Duomo a Reggio Calabria, Roberto Vannacci avrebbe accusato Francesco Cannizzaro di promettere cariche e benefici.

Come riporta Open, ha dichiarato al pubblico: “Vi fa vedere le carote come foste asini”.

Ha poi apostrofato “forestiero” il candidato Fabio Roscioli, avvocato romano, e infine ai cittadini presenti in piazza ha detto “vogliono convincervi che se siete stati cornuti in passato dovete essere mazziati per il futuro”.

Sui social, il leader di Futuro Nazionale aveva scritto che le elezioni sono “l’ultimo treno per la dignità di questa terra” sottolineando che “il seggio di Reggio non è succursale di Arcore né il bidone dell’umido della politica nazionale”.

Le elezioni in Calabria sono un banco di prova per Futuro Nazionale che per la prima volta scende in campo con un proprio candidato, Domenico Giannetta.

La risposta di Francesco Cannizzaro

Francesco Cannizzaro, sindaco di Reggio Calabria, ha voluto rispondere alle parole di Roberto Vannacci.

Salito sul palco, ha urlato “Dice di me, perché lui fa vedere la carota, perché voi reggini siete asini. Ha detto che i reggini sono asini e stasera mi hanno fatto sentire un passaggio dove ci ha detto che siamo pure cornuti”, e poi in dialetto: “Cornutu tu e cu non tu dici».

Come riporta Il Reggino, il primo cittadino durante il suo discorso aveva replicato a Vannacci con queste altre parole: “Puoi anche venire a dire legittimamente, seppur non condivisibile, che le persone disabili non possono stare nella stessa stanza delle persone normodotate, ma una cosa non la puoi fare a Reggio Calabria: tu l’offesa alla dignità e all’orgoglio di Reggio non la puoi fare”.