Il sindaco di Taranto ha ritirato le dimissioni, sull'ex Ilva ha detto: "Non firmo l'accordo, voglio chiusura"

Piero Bitetti, dopo aver ritirato le dimissioni di inizio settimana, è arrivato all’incontro con il governo con le idee chiare. Ha infatti dichiarato che non avrebbe firmato l’accordo per l’ex Ilva di Taranto. “Vogliamo chiusura dell’area a caldo”, ha detto.

Piero Bitetti ritira le dimissioni

Lo scorso lunedì il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, aveva consegnato le dimissioni con effetto immediato. Il motivo della decisione nasceva da alcune proteste avvenute la sera stessa dell’incontro con manifestanti, ambientalisti e cittadini, che chiedevano la chiusura dell’ex Ilva.

Si annunciava una settimana molto impegnativa, non soltanto per l’incontro con le associazioni, ma anche per due momenti fondamentali: il consiglio comunale di mercoledì 30 luglio e l’incontro con il governo di giovedì 31 luglio. Sul tavolo c’era la firma fondamentale per proseguire con la vendita dell’acciaieria, ovvero la discussione e l’approvazione della bozza dell’accordo di programma sui tempi e i modi della decarbonizzazione.

Bitetti però aveva spiegato di aver dato le dimissioni a causa di alcune presunte minacce ricevute durante la protesta dal basso, e diversi giornali avevano parlato di manifestanti ambientalisti con il volto coperto. Dalle immagini emerse nelle ore e nei giorni successivi non c’è prova di atteggiamenti aggressivi o della presenza di persone mascherate.

Dimissioni ritirate: verso il Mimit

Alla fine le dimissioni sono state ritirate. Fondamentale infatti era il passaggio della firma, così Bitetti ha fatto marcia indietro e si è recato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Non è stata una discussione semplice, iniziata alle 16 e di cui ancora non si hanno notizie ufficiali.

Il confronto era fondamentale per raggiungere un accordo sul documento per la vendita dell’acciaieria. L’ex Ilva si trova in amministrazione controllata da più di un anno e il governo ha bisogno di venderla per risolvere diversi problemi, tra cui quelli ambientali e occupazionali.

Per molti cittadini però è arrivato il momento di dire addio agli alti forni. Non solo il piano di decarbonizzazione risulta troppo lento per molti, ma si aggiunge un altro problema che divide la popolazione: la questione occupazionale. Chi non vuole la chiusura è chi lavora all’interno dell’acciaieria.

“Vogliamo chiusura”

Il sindaco di Taranto ha dichiarato che proporrà al ministero di rinviare la seduta sull’accordo di programma. Il motivo è la volontà di raggiungere un tipo di intesa diverso, ovvero la chiusura dell’area a caldo. “Volevo dire che il cambiamento non si predica, ma si realizza con proposte concrete e sostenibili”, ha affermato.

L’impegno preso con la popolazione durante la campagna elettorale è chiaro: attuare la decarbonizzazione e abbattere drasticamente i livelli di inquinamento che hanno causato troppe vittime nel corso degli anni.

Il sindaco tiene a sottolineare che è finito il tempo dei sacrifici richiesti ai tarantini: “Salute e ambiente non possono essere mortificati sull’altare del profitto e dell’interesse nazionale”.