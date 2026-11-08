Il sindaco di Trieste Dipiazza contro chi lancia bombe carta: "Gli sparo in testa", scoppia la polemica

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

“Se lanciano bombe carta nella mia città, allora io gli sparo in testa”. È bufera sul sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, per le parole pronunciate dopo gli scontri del 6 novembre 2026 in centro. Le opposizioni chiedono le sue dimissioni e che ritiri pubblicamente quanto detto.

La frase del sindaco Dipiazza: “Gli sparo in testa”

Il primo cittadino, esponente di Forza Italia, ha affidato il suo commento a un’intervista al quotidiano locale il Piccolo. “La Costituzione prevede il diritto a manifestare, ma le manifestazioni devono essere pacifiche”, ha premesso, aggiungendo che “se questi continuano a usare la violenza allora ci comporteremo di conseguenza”.

Poi il passaggio che ha scatenato la polemica: i manifestanti “non possono pensare di occupare casa mia” e “se lanciano bombe carta nella mia città, allora io gli sparo in testa”. Una frase che ha subito acceso lo scontro politico.

Le opposizioni chiedono le dimissioni

Durissima la reazione del Pd. “A Trieste c’è un sindaco che istiga a ‘sparare in testa’”, ha attaccato la deputata Debora Serracchiani, chiedendo un passo indietro.

Per l’eurodeputato Sandro Ruotolo, se confermate, “sarebbero parole gravissime, che alimenterebbero odio e violenza”. L’europarlamentare Annalisa Corrado ha parlato di una minaccia di morte.

Il vicepresidente del M5S Stefano Patuanelli ha definito le dichiarazioni “di una gravità inaudita”: “Un rappresentante delle istituzioni non può rispondere alla violenza evocandone altra, addirittura letale”.

Anche Carlo Calenda ha chiesto le scuse o le dimissioni, mentre la capogruppo di Avs alla Camera Luana Zanella pretende scuse alla città.

Gli scontri di Trieste, le bombe carta e i precedenti

Le parole arrivano dopo la manifestazione organizzata per i due giovani morti nell’incendio del Magazzino 18, nel Porto Vecchio, tra cui la 21enne Marilisa Covasso.

Secondo Il Fatto Quotidiano, circa 200 persone hanno tentato di entrare nell’ex mercato di via Flavio Gioia, che le associazioni chiedono come dormitorio: tre agenti sono rimasti feriti, tra cui il vicario della Questura Leonardo Boido, colpito da una bomba carta.

Non è la prima uscita controversa di Dipiazza. A settembre, secondo Il Fatto Quotidiano, contro gli ambientalisti che avevano presentato ricorso al Tar sul Porto Vecchio, aveva detto: “Spero possano morire”. Nel dicembre 2025, ricorda Open, si era rivolto a una consigliera del M5S con una frase giudicata sessista: “Non mi sono mai fatto comandare da una donna”.