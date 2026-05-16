Il sogno dell'Italia ripescata ai Mondiali sfuma, incontro decisivo tra Fifa e Iran a Istanbul

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

L’ipotesi di un possibile ripescaggio dell’Italia ai Mondiali 2026 sembra definitivamente tramontata. La Fifa ha infatti avviato un confronto diretto con la Federcalcio iraniana per garantire la partecipazione dell’Iran al torneo che si giocherà tra Stati Uniti, Canada e Messico. Il segretario generale della Fifa Mattias Grafström incontrerà a Istanbul i vertici della federazione iraniana per discutere dei preparativi legati alla competizione, in programma dall’11 giugno al 19 luglio.

Mondiali 2026, l’incontro tra Fifa e Iran

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il summit rappresenta un passaggio importante per chiarire gli aspetti organizzativi e diplomatici che riguardano la presenza della Nazionale iraniana negli Stati Uniti.

La Fifa avrebbe intenzione di offrire “rassicurazioni” alla Federcalcio iraniana, soprattutto sul tema degli ingressi e dei visti per dirigenti e componenti della delegazione.

ANSA

Negli ultimi mesi erano emersi diversi dubbi sulla partecipazione dell’Iran al torneo dopo le tensioni internazionali e le difficoltà registrate da alcuni rappresentanti del calcio iraniano nell’ingresso in Canada durante il Congresso Fifa.

Il presidente federale Mehdi Taj ha ricordato che alcuni dirigenti, pur in possesso di visti regolari, non erano riusciti a entrare nel Paese perché ritenuti affiliati a organizzazioni considerate terroristiche.

Lo stesso Taj e il segretario generale Hedayat Mombeini avrebbero avuto problemi durante le procedure di ingresso.

Successivamente la Fifa aveva espresso rammarico per quanto accaduto e promesso un incontro dedicato con i rappresentanti iraniani.

I preparativi dell’Iran per il Mondiale

La Nazionale iraniana continua intanto la preparazione verso il torneo.

Nei giorni scorsi a Teheran si è svolta una cerimonia pubblica per salutare la squadra prima della partenza per il ritiro.

La squadra dovrebbe raggiungere Istanbul nei prossimi giorni per iniziare la preparazione e disputare alcune amichevoli internazionali.

Una sfida è già programmata contro il Gambia il 29 maggio, mentre un’altra partita dovrebbe disputarsi direttamente negli Stati Uniti.

Secondo quanto emerso, Teheran starebbe chiedendo agli organizzatori alcune garanzie specifiche, tra cui l’esenzione dalle procedure di rilevamento delle impronte digitali e la possibilità di organizzare voli charter diretti verso gli Stati Uniti.

Le partite dell’Iran negli Stati Uniti

L’Iran disputerà tutte le partite del girone mondiale negli Stati Uniti.

L’esordio è previsto il 16 giugno contro la Nuova Zelanda allo SoFi Stadium di Los Angeles.

Successivamente la squadra affronterà il Belgio il 21 giugno sempre a Los Angeles.

L’ultima partita del girone si giocherà invece il 26 giugno a Seattle contro l’Egitto.

Perché sfuma il ripescaggio dell’Italia ai Mondiali 2026

Negli ultimi mesi alcune ipotesi avevano alimentato la possibilità di un eventuale ripescaggio dell’Italia dopo l’eliminazione ai playoff contro la Bosnia.

I dubbi sulla partecipazione iraniana avevano infatti fatto immaginare uno scenario alternativo nel caso di esclusione della Nazionale asiatica.

L’incontro tra Fifa e Federcalcio iraniana sembra però confermare la volontà di trovare una soluzione diplomatica e organizzativa per garantire regolarmente la presenza dell’Iran ai Mondiali.

“Non abbiamo problemi con gli Stati Uniti. Andiamo ai Mondiali perché ci siamo qualificati. Il nostro interlocutore è la Fifa, non un Paese specifico”, ha dichiarato Mehdi Taj alla televisione di Stato iraniana.