Il solstizio d’inverno 2025 è il 21 dicembre, cosa succede e perchè è il giorno più corto dell’anno
Nel 2025 il solstizio d’inverno cade il 21 dicembre. È il giorno più corto dell’anno, che dà ufficialmente inizio all’inverno
Il 21 dicembre 2025 è il giorno del solstizio d’inverno. Si tratta di un fenomeno astronomico in cui sembra quasi che il Sole fermi il proprio corso. È il giorno più corto dell’anno, quello con il minor numero di ore di luce solare per le regioni dell’emisfero boreale, seppur poi le giornate inizino ad allungarsi lentamente. Celebrato fin dai tempi dell’Antica Roma, è legato anche ai festeggiamenti del Natale cristiano.
- Il solstizio d’inverno 2025 è il 21 dicembre
- Il giorno più corto dell’anno
- La tradizione che diede vita al Natale
Il solstizio d’inverno 2025 è il 21 dicembre
Nel 2025, il solstizio d’inverno arriva domenica 21 dicembre, precisamente alle 16:03 in ora italiana.
Si tratta del momento che segna l’inizio dell’inverno astronomico e che si verifica, ogni anno, tra il 20 e il 23 dicembre.
La data varia a causa della differenza tra anno solare e anno civile, ma coincide sempre con la notte più lunga in gran parte dell’Europa e nell’Asia settentrionale.
In questo giorno la Terra si trova in una posizione orbitale tale da rendere il Polo Nord il più lontano possibile dal Sole.
Solstizio, dal latino solstitium, significa “sole fermo”. Perché, osservando il cielo, si ha l’impressione che il Sole arresti per un momento il suo corso.
Il giorno più corto dell’anno
Il solstizio d’inverno rappresenta il punto di minima luce dell’anno e segna l’inizio dell’inverno astronomico nell’emisfero boreale.
Si tratta, in parole povere, del giorno più corto dell’anno per le regioni dell’emisfero boreale, quello con meno ore di luce.
Nell’Europa centrale il Sole sorge molto più tardi del solito, per poi tramontare già nel primo pomeriggio.
Nei Paesi dell’Europa del Nord la luce diurna è di appena poche ore, per poi scomparire oltre il Circolo Polare Artico e dare origine alla notte polare.
Da questo giorno in poi, le giornate cominciano ad allungarsi lentamente, portando verso la primavera.
La tradizione che diede vita al Natale
Nell’antichità il solstizio d’inverno rappresentava un momento cruciale per le civiltà che, in base alle attività del Sole, organizzavano le attività agricole.
Nell’Antico Roma, il solstizio coincideva con i Saturnali, i grandi celebramenti in onore del dio Saturno.
Con l’avvento del cristianesimo, i giorni del solstizio d’inverno sono stati scelti per commemorare la nascita di Gesù.
Un giorno che, da sempre, celebra il trionfo della luce sulle tenebre e la speranza di una rinascita.