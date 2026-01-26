Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

83 arresti e circa 500 anni di reclusione complessivi: questo il risultato dell’operazione condotta dalla Direzione centrale anticrimine-Servizio centrale operativo nell’ambito del progetto Wanted. L’azione, avviata da gennaio 2025, ha permesso di assicurare alla giustizia latitanti di elevata pericolosità, molti dei quali coinvolti in traffico di stupefacenti a livello internazionale.

Il progetto Wanted

Il progetto Wanted nasce con l’obiettivo di rafforzare le attività di individuazione e cattura dei latitanti più pericolosi. L’iniziativa, coordinata dalla Direzione centrale anticrimine-Servizio centrale operativo, si fonda su un modello operativo integrato che coinvolge le Squadre mobili e le Sisco nella localizzazione dei ricercati.

Fondamentale si è rivelato anche l’utilizzo di strumenti tecnologici avanzati e l’analisi di intelligence, oltre alla collaborazione costante con le procure della Repubblica e il raccordo con il Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia. Grazie a questa rete è stato possibile ottenere uno scambio informativo in tempo reale con gli esperti per la sicurezza presenti in tutto il mondo.

I risultati: numeri e impatto sulla sicurezza pubblica

Da gennaio 2025 il progetto Wanted ha portato all’arresto di 83 latitanti, di cui 29 destinatari di misure cautelari e 54 ricercati per l’esecuzione di provvedimenti definitivi. Le pene residue da espiare per questi soggetti ammontano complessivamente a circa 500 anni di reclusione.

Questi dati sottolineano il profilo criminale dei soggetti individuati e l’impatto concreto dell’operazione sul rafforzamento della sicurezza pubblica. L’efficacia dell’azione di contrasto alle organizzazioni criminali e agli individui che tentano di sottrarsi alla giustizia è stata così confermata dai risultati ottenuti.

Le operazioni internazionali: i casi recenti

Tra i risultati più significativi delle ultime settimane spiccano due arresti di rilievo internazionale. Il primo riguarda un cittadino albanese di 48 anni, condannato a 21 anni di reclusione e latitante dal 2000.

L’uomo, ritenuto organizzatore di un’associazione specializzata nel traffico di stupefacenti a carattere transnazionale, è stato arrestato a febbraio 2025 in Albania al termine di un’indagine condotta dalla Squadra mobile di Caserta, dal Servizio operativo centrale della Polizia di Stato (Sco) e con la collaborazione dell’esperto per la sicurezza in Albania della Direzione centrale polizia criminale.

Dopo circa 25 anni di latitanza l’uomo è stato rintracciato e riportato in Italia nei giorni scorsi, scortato dagli operatori dello Scip (Servizio per la cooperazione Internazionale di Polizia). Il suo ruolo era quello di organizzare il trasporto della droga in ogni fase, dalla partenza dall’Albania fino all’arrivo in Italia, in particolare nel territorio campano dove la sostanza veniva nascosta e custodita prima di essere rivenduta.

La collaborazione internazionale: il caso di Dubai

Un altro arresto di rilievo è avvenuto a Dubai, dove le autorità degli Emirati Arabi hanno localizzato e catturato un narcotrafficante, anch’egli cittadino albanese, di 39 anni, latitante dal 2019 e condannato in via definitiva alla pena di 8 anni e 7 mesi di reclusione.

Anche in questo caso il soggetto era ritenuto elemento di vertice di un’organizzazione internazionale specializzata nel traffico internazionale di stupefacenti, con base logistica in provincia di Venezia. L’operazione ha confermato l’efficacia della cooperazione tra le forze di polizia italiane e le autorità straniere grazie anche al supporto della rete internazionale di esperti per la sicurezza.

