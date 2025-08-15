Il summit tra Trump e Putin in Alaska. Incontro alle ore 21, non si parlerà solo di guerra in Ucraina
Inizierà alle 21:00, ora italiana, l'incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin a Anchorage, in Alaska: il programma del summit
Gli occhi di tutto il mondo sono puntati sulla città di Anchorage, in Alaska. Qui, alle ore 11:00, le 21:00 in Italia, si incontreranno Donald Trump e Vladimir Putin. Il Presidente Usa tenta un accordo di pace sulla guerra in Ucraina, ma il conflitto non sarà l’unico degli argomenti che Trump ha intenzione di affrontare con il leader russo.
Dove e quando si terrà l’incontro
Sarà la base blindata di Elmendorf-Richardson, a 15 km da Anchorage, ad ospitare il summit tra i due leader.
La base ebbe un ruolo strategico cruciale durante la Guerra Fredda, come prima linea di avvistamento e reazioni alle manovre militari dell’Unione Sovietica.
Proteste contro il summit tra Trump e Putin ad Anchorage
Ancora oggi è usata per intercettare i jet russi. È l’unico sito abbastanza protetto da poter ospitare Putin.
Trump ha lasciato la Casa Bianca alle 6:45 di venerdì 15 agosto: resterà ad Anchorage meno di un giorno, con ritorno previsto alle 17:45.
L’incontro con Vladimir Putin, afferma il portavoce di Washington, è previsto per le 11:00 ora locale, le 21:00 in Italia.
Putin è il primo zar in Alaska
Vladimir Putin è il primo leader del Cremlino a mettere piedi in Alaska, nonostante il mandato di arresto internazionale.
Prima di approdare ad Anchorage, comunica il portavoce della presidenza russa Dmitri Peskov, Putin farà tappa a Magadan.
Nella cittadina nell’Estremo Oriente russo, Putin visiterà un’azienda locale, un parco e un complesso sportivo.
Ad attendere i Presidenti, le proteste dei cittadini di Anchorage, riuniti in una manifestazione filo-ucraina a poche ore dal vertice.
Gli obiettivi di Donald Trump
Donald Trump ha dato un 75% di probabilità di successo al summit con Putin, ipotizzando un successivo incontro trilaterale con Zelensky.
“Donald è sincero, vuole fine guerra” è al momento l’unico commento dello zar.
Sul tavolo delle trattative, la garanzia di difesa a Kiev (purché resti fuori dalla Nato) e l’offerta di terre rare a Mosca.
Tra gli argomenti da trattare anche possibili “accordi anche sul nucleare per la sicurezza del mondo” .
Yuri Ushakov, consigliere di Putin, afferma che le due delegazioni – formate da 5 persone – tratteranno anche di potenziale cooperazione economica tra i due paesi.
A quanto ipotizza il Telegraph, in cambio di un cessate il fuoco in Ucraina, Trump potrebbe offrire a Putin l’accesso a risorse naturali dell’Alaska e lo sfruttamento russo delle terre rare nelle zone ucraine controllate da Mosca.