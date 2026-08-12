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Quasi 10 mila euro, questo il bottino sottratto a un cittadino di Sora (Frosinone) attraverso una truffa telefonica orchestrata da finti operatori bancari. L’episodio, avvenuto nei primi giorni di agosto, è stato scoperto solo dopo che la vittima si è accorta del raggiro e ha sporto denuncia. Le indagini hanno portato all’individuazione di un 31enne residente a Napoli, già noto alle forze dell’ordine, e al blocco del conto coinvolto. L’operazione è stata avviata per contrastare il fenomeno delle truffe telefoniche che sfruttano l’urgenza e la paura delle vittime.

L’intervento a Sora

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’indagine è partita dopo che un cittadino di Sora (Frosinone) ha denunciato di essere stato vittima di una truffa telefonica.

Nei primi giorni di agosto, l’uomo è stato contattato sul proprio cellulare da un individuo che si è finto un addetto alla sicurezza bancaria. L’interlocutore ha segnalato un presunto attacco hacker in corso, inducendo la vittima ad agire rapidamente per mettere al sicuro i propri risparmi.

La dinamica della truffa: bonifici e carte prepagate

Sotto la pressione dell’urgenza, il cittadino ha effettuato tre bonifici: il primo da 50 euro su un conto estero, e altri due, rispettivamente di 4.590 euro e 4.850 euro, su una carta prepagata italiana.

Solo il giorno successivo, resosi conto di essere stato ingannato, l’uomo si è rivolto al Commissariato di P.S. di Sora per denunciare l’accaduto.

L’individuazione dei responsabili

Le indagini degli agenti si sono focalizzate sul numero di telefono utilizzato per il contatto e sull’IBAN destinatario dei bonifici. È emerso che il telefono era intestato a un cittadino straniero, probabilmente tramite un’identità fittizia.

La carta prepagata, invece, ha condotto a un trentunenne disoccupato residente a Napoli, già noto alle forze dell’ordine per reati contro la persona. Dagli accertamenti è risultato che l’indagato aveva presentato una denuncia di smarrimento della carta prepagata il giorno successivo alla truffa, dichiarando di aver perso il documento un mese prima. Gli investigatori hanno ritenuto questa retrodatazione un tentativo di precostituirsi un alibi.

Il blocco del conto e la trasmissione degli atti

Il conto collegato alla carta prepagata è stato bloccato e tutti gli atti sono stati trasmessi all’Autorità Giudiziaria per il reato di truffa. L’indagine prosegue per individuare eventuali altri complici e ricostruire l’intera rete di responsabilità.

A margine dell’operazione, la Polizia di Stato ha rinnovato l’appello alla massima prudenza nei confronti del fenomeno dello “spoofing” e dei falsi allarmi bancari. Gli istituti di credito e le forze dell’ordine non chiedono mai di trasferire denaro su altri conti o carte prepagate per motivi di sicurezza, né richiedono password o codici di accesso telefonici. In caso di chiamate sospette che segnalano accessi abusivi e sollecitano bonifici urgenti, la raccomandazione è di interrompere immediatamente la comunicazione e di verificare la situazione contattando direttamente il servizio clienti della propria banca o i numeri di emergenza delle forze dell’ordine.

IPA