Il testo della bozza della Manovra, cosa prevede tra congedo parentale, affitti brevi e accise sulle sigarette

La prima bozza della legge di Bilancio, attesa in Parlamento la prossima settimana, è composta da 137 articoli. Nella Manvra 2026 sono confermate tutte le principali misure annunciate in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri, dal taglio dell’aliquota intermedia dell’Irpef (dal 35% al 33%) alla nuova rottamazione delle cartelle. Compare la revisione al rialzo della tassa sui paperoni, la spending review per i ministeri e un pacchetto di misure per la famiglia e il contributo per banche e assicurazioni.

Manovra, taglio dell’Irpef e tassazione sugli affitti brevi

Ecco tutte le misure previste dalla prima bozza del testo della Manovra 2026.

Confermato il taglio dell’aliquota Irpef dal 35% al 33%. Inoltre “per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200mila euro l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante”, è “diminuito di un importo pari a 440 euro”, si legge nel testo.

Sale al 26% la tassazione sugli affitti brevi, sia per i privati, sia per chi esercita attività di intermediazione immobiliare o gestisce portali telematici. La norma sopprime la riduzione, introdotta lo scorso anno, della cedolare secca al 21% per uno degli immobili.

La cedolare secca resta quindi al 26%. Sale inoltre dal 21% al 26% l’aliquota per chi esercita attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici.

Detassazione di straordinari, festivi e lavoro notturno

Prevista inoltre la detassazione di straordinari, festivi e lavoro notturno per tutto il 2026 per i lavoratori dipendenti con redditi fino a 40mila euro.

Su queste voci (“maggiorazioni e indennità” anche se si lavora nel riposo settimanale, o per le “indennità di turno”) sarà applicata una flat tax al 15% che sostituisce non solo l’imposizione Irpef ma anche “addizionali regionali e comunali”.

La Manovra prevede anche un tetto a massimo 1.500 euro per lo sconto sulle tasse di cui potrà godere ciascun lavoratore. Riguarda i dipendenti privati a eccezione delle strutture turistico-alberghiere per le quali è previsto un intervento ad hoc.

L’intervento su banche e assicurazioni

Ecco poi cosa prevede l’intervento su banche e assicurazioni, da cui il governo si attende 11 miliardi in 3 anni: revisione del contributo straordinario e affrancamento della riserva, incremento dell’aliquota Irap per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione per quest’anno e per il prossimo biennio, sospensione della deduzione dei componenti negativi connessi alle Dta.

L’aliquota dell’imposta sostitutiva per svincolare le riserve, si legge, è stabilita nella misura del 27,5% cento per l’affrancamento delle riserve esistenti al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 e del 33 per cento per l’affrancamento delle riserve esistenti al termine dell’esercizio successivo.

Inoltre, per quanto riguarda l’Irap, “per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e i due successivi”, le aliquote “sono incrementate di due punti percentuali. Nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al presente articolo”.

La flat tax per i Paperoni

Aumenterà ancora la flat tax per i Paperoni che riportano la loro residenza fiscale in Italia. E’ infatti in arrivo l’innalzamento da 200mila a 300mila euro dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia.

La nuova norma prevede anche un incremento della tassazione prevista per i familiari, che raddoppia da 25mila a 50mila. La tassa, introdotta dal governo Renzi, era stata portata nell’agosto 2024 da 100mila a 200mila euro.

Cartelle esattoriali e accise sulle sigarette

La cosiddetta rottamazione delle cartelle esattoriali non pagate potrà avvenire o in un’unica soluzione o fino a cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare.

Aumentano le accise sulle sigarette: nella bozza, infatti, è previsto che si passi da “29,50 euro per 1.000 sigarette” a 32 euro “per l’anno 2026 per 1.000 sigarette, per l’anno 2027 a 35,50 euro per 1.000 sigarette e, a decorrere dall’anno 2028, a 38,50 euro per 1.000 sigarette”.

Sostegno ai genitori separati e congedo parentale

Un aiuto al genitore che deve lasciare la casa familiare “di proprietà” in seguito alla separazione: il “sostegno abitativo ai genitori separati o divorziati non assegnatari dell’abitazione familiare di proprietà” è previsto per chi ha figli “fino al compimento dei 21 anni di età”.

Il congedo parentale potrà essere richiesto da ciascun genitore fino ai 14 anni del figlio e non più fino a 12. Cambiano anche le regole per stare a casa con i bambini in caso di malattia: ciascun genitore, alternativamente, avrà il diritto di astenersi dal lavoro non più per 5 giorni l’anno ma per 10 e nel caso in cui i figli abbiano tra i tre e i 14 anni (non più tra i tre gli 8).