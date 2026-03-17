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“Vorrei fare mio l’augurio di Papa Leone che ieri vi ha rivolto: quello di raffigurare le tragedie, che si intensificano in questo periodo, non come raffigurazioni spettacolari, ma come informazione che informa e trasmette una correttezza di notizia per spettatrici e spettatori”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, incontrando la redazione del Tg2 in occasione del cinquantesimo anniversario della fondazione. “È una condizione importante, perché – ha aggiunto – è quella che sostanzia il ruolo fondamentale che svolgete, come tutti i vostri colleghi della parte televisiva, della carta stampata e sul web, che tra tante difficoltà crescenti, tra tante insidie di false notizie, diffuse anche sulla guerra in questo periodo, svolgete un compito di garanzia di informazione, di libertà, di fondamentale sostegno alla vita democratica”.