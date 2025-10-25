Il tifo per la Roma, gli studi e il volley, chi era Beatrice Bellucci morta nell'incidente sulla Colombo

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Vent’anni compiuti a marzo, la passione per il calcio e per la Roma ma anche per il volley. E gli studi universitari in giurisprudenza. C’era tutto questo e molto altro ancora nell’universo di Beatrice Bellucci, la giovane rimasta vittima dell’incidente stradale sulla Cristoforo Colombo. Le sue passioni, come quella per il mare e per la Sardegna, emergevano dai suoi profili social. E proprio sui social sono arrivati messaggi di cordoglio dall’As Roma e dalla Roma Volley, squadra di pallavolo in cui Beatrice è cresciuta nel settore giovanile.

Chi era Beatrice Bellucci

In attesa che si chiarisca la dinamica dell’incidente mortale sulla Cristoforo Colombo a Roma in cui ha perso la vita, di Beatrice Bellucci restano i sogni e le passioni di una 20enne con la vita davanti.

Beatrice studiava giurisprudenza, come aveva scritto anche nella biografia del suo profilo Instagram che usava per raccontare le sue giornate e condividere, appunto, le sue passioni.

Come quella per la Roma: “Domeniche romane”, aveva scritto qualche mese fa sotto a uno foto scattata allo stadio Olimpico con al collo la sciarpa giallorossa. E proprio dalla sua squadra del cuore è arrivato un post sui social per ricordarla.

Roma tra calcio e volley

“L’AS Roma piange la scomparsa di Beatrice Bellucci, una vittima della violenza stradale, che portava nel cuore i nostri colori. Il Club si stringe al dolore della sua famiglia”, si legge nel post del club giallorosso.

Tra i messaggi di cordoglio pubblicati sui social è arrivato anche quello della Lega Volley Femminile e della Roma Volley, la squadra di pallavolo in cui Beatrice è cresciuta nel settore giovanile.

“La dirigenza della Smi Roma Volley insieme a tutto lo staff, i tecnici e le atlete si stringe in un commosso abbraccio alla famiglia Bellucci per la tragica scomparsa di Beatrice. Andrea, il papà di Bea, è stato tra i dirigenti fondatori del nostro Club e Federico, suo fratello, uno dei nostri collaboratori negli scorsi anni. Una notizia tristissima per tutta la famiglia Roma Volley Club”, si legge.

Gli studi in giurisprudenza

Beatrice era iscritta all’Università Roma Tre, dove studiava giurisprudenza. “In un momento di profonda tristezza l’Università Roma Tre si unisce al dolore della famiglia e degli amici di Beatrice Bellucci, studentessa di Giurisprudenza che ha tragicamente perso la vita il 21 ottobre”, si legge sui profili social dell’ateneo romano.

“Come senatore accademico dell’università degli Studi Roma Tre, mi stringo con profonda commozione e vicinanza alla famiglia, agli amici e ai colleghi di Beatrice Bellucci, studentessa di giurisprudenza tragicamente scomparsa”, ha scritto su Facebook Lorenzo Di Mattia che parla di una comunità universitaria “profondamente scossa”.

“Beatrice era parte del nostro presente e del nostro futuro. Il suo ricordo continuerà a vivere nei luoghi in cui studiava, tra le persone che l’hanno conosciuta e in tutti noi che oggi ci uniamo nel dolore e nel silenzio”, ha aggiunto.