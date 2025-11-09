Il tifone Fung-Wong colpisce le Filippine, più di un milione di persone evacuate: venti fino a 230 km/h

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Le Filippine stanno prendendo contromisure drastiche per difendersi dall’arrivo del super tifone Fung-Wong. Il governo ha disposto l’evacuazione di quasi un milione di persone. Scuole e uffici sono stati chiusi nell’isola di Luzon e nella capitale Manila. Il presidente ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale e centinaia di voli sono stati cancellati.

Super tifone in arrivo nelle Filippine

Nei giorni scorsi le Filippine sono state colpite dal tifone Kalmaegi, che ha provocato oltre duecento vittime. Ora il Paese si prepara all’arrivo di un nuovo fenomeno, con raffiche di vento fino a 230 km/h e fortissimi rischi di alluvioni e frane.

L’evacuazione ha riguardato le regioni costiere e montuose dell’isola di Luzon, dove sono stati predisposti centri per accogliere parte dei 916mila sfollati.

Gli effetti del ciclone Kalmaegi, che ha colpito le Filippine pochi giorni fa

Filippine, dichiarato lo stato di emergenza

I primi effetti del tifone Fung-Wong si sono visti sull’isola di Catanduanes, colpita per diverse ore da piogge incessanti e venti fortissimi. Molte strade sono state invase dalle mareggiate. Secondo i dati raccolti dal servizio meteorologico nazionale, il tifone si muove con venti fino a 230 chilometri orari su un fronte di circa 1.600 chilometri.

Fino a nuovi aggiornamenti, la popolazione è stata invitata a rimanere in luoghi sicuri. L’allarme riguarda principalmente le regioni orientali e settentrionali del Paese asiatico, dove l’allerta è stata portata a livello 5, il massimo previsto.

Nell’area metropolitana di Manila, la capitale delle Filippine, il livello di allerta è 3. Nel Paesi il tifone Fung-Wong è stato ribattezzato Uwan. Pochi giorni fa il Paese asiatico è stato duramente colpito dal tifone Kalmaegi, che ha provocato 224 vittime nelle province centrali prima di spostarsi verso il Vietnam.

La differenza tra tifone, ciclone e uragano

Uragano, tifone e ciclone sono tre termini che indicano lo stesso tipo di fenomeno meteorologico, ovvero una tempesta tropicale molto intensa che si sviluppa sopra oceani caratterizzati da acque calde.

La distinzione dipende esclusivamente dalla zona del mondo in cui la tempesta si origina. Nel Pacifico nord-occidentale, come accade nelle Filippine, prende il nome di tifone, nell’Atlantico e nel Pacifico nord-orientale viene chiamata uragano, mentre nell’Oceano Indiano e nel Pacifico sud-occidentale è nota come ciclone.

Questi sistemi si contraddistinguono per venti che superano i 119 km/h, piogge molto intense e la presenza del caratteristico “occhio” centrale, una zona relativamente calma circondata da nubi e venti estremamente violenti.