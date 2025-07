Il Time dedica la copertina a Giorgia Meloni, quali italiani prima della premier ne hanno ottenuta una

Giorgia Meloni è la protagonista della nuova copertina del settimanale statunitense Time. La premier non è la prima personalità italiana a ottenere questo riconoscimento: prima di lei, solo pochi connazionali avevano meritato lo stesso spazio. Una manciata di volti, tra politici, sportivi e star del cinema, in oltre un secolo di pubblicazioni. Volti che raccontano, ciascuno a suo modo, l’influenza che l’Italia ha saputo esercitare nel mondo.

Da Vittorio Emanuele III a Meloni: le copertine “italiane” del Time

Nel 1925 fu Vittorio Emanuele III, nel pieno del regime fascista, a comparire sulla cover. Qualche anno dopo, anche Maria Montessori ottenne lo stesso onore, segno della risonanza globale del suo metodo educativo.

Negli anni del dopoguerra ci furono Palmiro Togliatti e Alcide De Gasperi, simboli opposti di una nazione lacerata ma viva. E poi le dive come Gina Lollobrigida e Sophia Loren, icone culturali capaci di imprimere nell’immaginario internazionale la bellezza e il talento italiani.

IPA

Le copertine del Time dedicate a Sophia Loren e Gianni Agnelli

Più tardi, la copertina toccò a Gianni Agnelli, emblema dell’industria, e a Giorgio Armani, l’eleganza fatta impresa.

Le copertine su Berlusconi, Monti, Draghi e Salvini

Nel nuovo millennio è toccato a Silvio Berlusconi, Mario Monti, Mario Draghi, Matteo Salvini. Tutti scelti in momenti di snodo, sempre quando l’Italia diventava – nel bene o nel male – un caso politico internazionale.

Anche Luciano Pavarotti e Gianni Versace vennero celebrati come ambasciatori di un’arte che il mondo ci riconosce.

Persino la Nazionale di calcio, nel 2006, salì sulla cover dopo il trionfo di Berlino, mentre durante la pandemia fu il volto dell’anestesista Francesco Menchise a rappresentare gli “eroi silenziosi” dell’emergenza Covid.

Il reportage su Meloni

Oggi tocca a Giorgia Meloni, che il Time racconta come “una delle figure più interessanti d’Europa”. Il lungo reportage, firmato da Massimo Calabresi, esplora la traiettoria politica della premier, dalle origini post-fasciste alla guida di un governo che, a sorpresa, ha adottato un profilo pragmatico, almeno sul piano internazionale.

Meloni, sottolinea il settimanale, ha guadagnato rispetto trasversale: da Joe Biden a Ursula von der Leyen, fino al vicepresidente statunitense J.D. Vance.

Il titolo scelto per il servizio è emblematico: “Where Giorgia Meloni is leading Europe”. L’articolo osserva come, a tre anni dall’insediamento, la premier italiana abbia saputo moderare la propria immagine, mantenendo un profilo ideologico forte in patria ma calibrato a Bruxelles e Washington.

In questo senso, la copertina non è solo una celebrazione: è la certificazione che l’Italia è tornata al centro del gioco, e che la sua leader è osservata con attenzione da tutto l’Occidente.