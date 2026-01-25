Il tragico bilancio delle proteste in Iran: più di 30mila morti in due giorni. Per il regime sono 3mila

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Le vittime della violenta repressione del governo potrebbero essere almeno 36.500. A tanto è stimato il numero dei morti a seguito delle proteste in Iran, dove da settimane si manifesta in più di 400 città in tutto il Paese. Le iniziali proteste contro il carovita si sono presto trasformate in una dichiarata avversione al regime. Difficile sapere ciò che sta davvero accadendo nello Stato a causa del blackout di internet imposto dalle autorità.

Più di 30mila morti per le proteste

La testata di opposizione Iran International scrive di almeno 36.500 morti nella repressione delle proteste in Iran.

Il numero è stato indicato da due rapporti dell’Intelligence dei Pasdaran datati al 22 e 24 gennaio, così come svelato da due fonti del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale della Repubblica islamica.

I rapporti del Ministero dell’Interno registrano manifestazioni in più di 400 città, con oltre 4.000 scontri tra cittadini e forze dell’ordine in tutto il Paese.

A parlare di oltre 30.000 persone “uccise nelle strade dell’Iran” è anche la rivista Time, che cita due alti funzionari anonimi del ministero della Salute iraniano.

Un simile tragico bilancio si sarebbe raggiunto in appena due giorni: nelle proteste dell’8 e 9 gennaio, e non tiene conto dei feriti deceduti in seguito.

Il regime ne dichiarò appena 3mila

Le cifre diffuse dal Time e da Iran International sono più di dieci volte superiori ai numeri diffusi nei giorni scorsi dalle autorità iraniane.

Il 21 gennaio, i funzionari del regime parlarono di un bilancio di 3.117 vittime a seguito delle proteste dell’8 e 9 gennaio.

Secondo il New York Times, il 9 gennaio la Guida Suprema Ali Khamenei avrebbe ordinato alle forze di sicurezza di “schiacciare” le manifestazioni “con ogni mezzo necessario”.

Pare che l’ordine impartito dall’ayatollah sia stato quello di “sparare per uccidere e di non mostrare alcuna pietà”.

Come funziona la repressione in Iran

Spesso le forze di sicurezza del regime iraniano aprono il fuoco contro la folla inerme o rispondono a quello di manifestanti armati.

Vi sono poi tecniche di repressione meno letali volte a impaurire la folla e disperdere i cortei, come l’utilizzo di fucili a pompa caricati a cartucce.

È stato segnalato anche dell’utilizzo da parte delle forze dell’ordine di pistole da paintball, le cui palline vengono spesso indirizzate contro gli occhi dei manifestanti.

Infine, il regime è solito imporre un blackout massiccio e continuativo di internet, per evitare che i cittadini si organizzino e che le violenze delle forze di sicurezza trapelino all’estero.