Il trapianto di fegato dopo la diagnosi di tumore è possibile grazie all'AI, l'innovazione parte da Bologna
Bologna lancia un progetto europeo innovativo per il trapianto di fegato, sfruttando l'intelligenza artificiale
Da terapia controindicata a nuovo orizzonte di speranza. È il ribaltamento di prospettiva che riporta il trapianto di fegato al centro della ricerca europea come alternativa chirurgica concreta per il trattamento delle metastasi epatiche da tumore del colon-retto. Un progetto a guida bolognese, che sfrutta anche tecnologie di intelligenza artificiale, punta a riscrivere le linee guida in materia per affrontare con strategie personalizzate una patologia che, a tutt’oggi, resta tra le sfide più insidiose in campo oncologico. Il progetto si chiama LiT-Met – “Liver Transplantation for Colorectal Liver Metastases: An International Real-Life Analysis of Post-Transplant Outcomes” ed è guidato dall’Università di Bologna e dal Policlinico Sant’Orsola Irccs, coinvolgendo una ventina di centri di ricerca, società scientifiche e ospedali in Europa. La settimana prossima a Bologna il kick off meeting del progetto.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.