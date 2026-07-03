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Il trapianto di fegato dopo la diagnosi di tumore è possibile grazie all'AI, l'innovazione parte da Bologna

Bologna lancia un progetto europeo innovativo per il trapianto di fegato, sfruttando l'intelligenza artificiale

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Da terapia controindicata a nuovo orizzonte di speranza. È il ribaltamento di prospettiva che riporta il trapianto di fegato al centro della ricerca europea come alternativa chirurgica concreta per il trattamento delle metastasi epatiche da tumore del colon-retto. Un progetto a guida bolognese, che sfrutta anche tecnologie di intelligenza artificiale, punta a riscrivere le linee guida in materia per affrontare con strategie personalizzate una patologia che, a tutt’oggi, resta tra le sfide più insidiose in campo oncologico. Il progetto si chiama LiT-Met – “Liver Transplantation for Colorectal Liver Metastases: An International Real-Life Analysis of Post-Transplant Outcomes” ed è guidato dall’Università di Bologna e dal Policlinico Sant’Orsola Irccs, coinvolgendo una ventina di centri di ricerca, società scientifiche e ospedali in Europa. La settimana prossima a Bologna il kick off meeting del progetto.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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