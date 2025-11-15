Il trattore si ribalta e resta schiacciato, operaio di 43 anni morto in una cantina di Brescia

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Ome, centro della Franciacorta in provincia di Brescia, è luogo dell’ennesimo incidente mortale sul lavoro. Mohammed Salifu, operaio di 43 anni che da 15 lavorava in una delle cantine della zona, è rimasto schiacciato dal trattore che stava guidando. Il mezzo pesante si è improvvisamente ribaltato sul fianco e per lui non c’è stato modo di salvarsi, è morto sul colpo.

Morto Mohammed Salifu, operaio di 43 anni

Mohammed Salifu aveva 43 anni, arrivava dal Ghana, dove si trovano ancora tutti i suoi familiari, ma da molti anni era residente a Rodendo Saiano, in provincia di Brescia.

Da ormai 15 anni lavorava stabilmente presso la cantina Le Querce di Ome, nel cuore della Franciacorta.

© 2025 OpenMap Tiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà L’incidente a Ome, in provincia di Brescia

Nella mattinata del 15 novembre era alla guida di un trattore cui era attraccato il nebulizzatore.

Stava percorrendo una strada compiuta già centinaia di volte, affrontando una salita cementata in un tratto boscoso della zona.

A causa della rapidità del tratto stradale e dalla pioggia, il mezzo agricolo ha perso aderenza e si è ribaltato sul fianco.

Salifu non ha avuto modo né tempo di uscire dall’abitacolo, né ha potuto evitare di essere schiacciato dal pesante veicolo. È morto sul colpo.

Schiacciato dal trattore

L’allarme è scattato attorno alle ore 11:00 del mattino, quando una persona che passeggiava nei dintorni si è accorto del trattore ribaltato.

L’incidente, però, potrebbe essere avvenuto ore prima, perché si tratta di una zona al di fuori dei sentieri battuti e poco frequentata.

Giunti tempestivamente sul posto, i soccorritori sanitari non hanno potuto che constatare il decesso dell’operaio.

Assieme ai vigili del fuoco, che hanno liberato il corpo della vittima, sono giunti sul luogo dell’incidente i carabinieri di Gardone Val Trompia e i tecnici dell’Ats.

Gli agenti stanno provando a ricostruire la dinamica dell’accaduto per risalire alle cause esatte che hanno provocato il ribaltamento del trattore.

L’incidente sul lavoro in Franciacorta

Quello avvenuto in Franciacorta è l’ennesimo incidente mortale sul lavoro registratosi in Italia nel 2025.

Dal 1° gennaio al 31 ottobre, riportano i dati Inail, sono stati 681 i morti sul luogo di lavoro, uno in più rispetto all’anno precedente.

I settori più colpiti sono quelli delle costruzioni (78 vittime), seguito da attività manifatturiere (69) e trasporti (65).

Il rischio di mortalità aumenta con il crescere dell’età, con il 66,5 di morti per milione di occupati tra i lavoratori over65.