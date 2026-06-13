Il Trooping the Colour celebra il compleanno di Re Carlo III, a Londra anche oppositori della monarchia
La parata del Trooping the Colour ha aperto a Londra i festeggiamenti per il compleanno di Re Carlo III, con qualche dissenso
Così come da tradizione, la città di Londra è scesa in piazza per celebrare ufficialmente il compleanno del Re. Sabato 13 giugno, Carlo III si è affacciato al balcone di Buckingham Palace affiancato dalla famiglia reale al completo, dopo la tradizionale parata del Trooping the Colour. I festeggiamenti sono stati interrotti da qualche sporadica manifestazione di dissenso nei confronti della monarchia.
- La grande parata del Trooping the Colour
- Londra celebra Re Carlo III
- Le manifestazioni contro l’ex Principe Andrea
La grande parata del Trooping the Colour
Mentre la capitale italiana era invasa da manifestazioni di stampo politico, quella britannica si apriva ai festeggiamenti.
Nella giornata di sabato 13 giugno, Londra ha accolto oltre 1.400 soldati, 200 cavalli e 400 musicisti, tutti parte del Trooping the Colour.
La tradizionale parata, che celebra il compleanno del Sovrano, è partita da Buckingham Palace affiancata dai membri della Famiglia Reale in carrozza e cavallo.
Il corteo dei reparti della Household Division e della Cavalleria si è concluso con l’esibizione delle Frecce della Royal Air Force sopra il palazzo Reale.
L’evento, trasmesso in diretta dall’emittente inglese Bbc, è stato seguito da milioni di persone in tutto il mondo.
Londra celebra Re Carlo III
Il Trooping the Colour celebra, ormai da secoli, il compleanno del Sovrano – a prescindere dalla reale data di nascita – con una grande festa primaverile aperta a tutti i sudditi.
Per Carlo III si tratta della terza manifestazione in veste di Re. Al suo fianco in carrozza la Regina Camilla, con un abito che ricordava le divise militari.
Ad affiancare il sovrano nel tradizionale saluto dai balconi di Buckingham Palace il figlio Principe William, l’erede al trono d’Inghilterra.
Presenti anche la Principessa Kate Middleton con i tre figli i principini George, Louis e Charlotte.
Grande assente, ancora una volta, il secondogenito Harry, in autoimposto esilio negli Stati Uniti assieme alla moglie Meghan Markle.
Le manifestazioni contro l’ex Principe Andrea
Tra l’entusiasta schiera di sostenitori del Re, anche qualche gruppo di protesta in dissenso all’istituzione monarchica.
“Non il mio re” era lo slogan dei manifestanti del gruppo antimonarchico Republic, che hanno sventolato bandiere con scritto “abbasso la Corona”.
Qualcuno mostrava anche il cartonato di una foto del fratello minore di Carlo, l’ormai ex Principe Andrea Mountbatten-Windsor.
Andrea è stato privato di qualsiasi titolo reale e militare a seguito del suo coinvolgimento nel caso Epstein, l’imprenditore statunitense colpevole di tratta di esseri umani.