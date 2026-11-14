Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Due donne sono state arrestate in flagranza a Roma mentre tentavano di estorcere denaro e gioielli a un pensionato. Le indagate avrebbero agito dopo che un complice, fingendosi poliziotto, aveva inventato il rischio di una rapina per convincere l’uomo a consegnare i propri beni.

Truffa a Roma: due donne arrestate

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, all’arresto hanno partecipato i militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Parioli e della Stazione di Roma Viale Libia, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma. Le due donne, una 52enne originaria della provincia di Napoli e una 37enne di origini ucraine, entrambe con precedenti, sono gravemente indiziate di tentata estorsione ai danni di un pensionato romano di 63 anni.

La falsa emergenza

La vicenda è cominciata con una telefonata. Un uomo, spacciandosi per appartenente alla Polizia di Stato, ha avvertito la vittima che alcuni malviventi avrebbero potuto mettere a segno un’imminente rapina ai suoi danni. Convinto dal falso allarme, il pensionato ha prelevato dalla banca gioielli d’oro e banconote, che avrebbe dovuto affidare “in sicurezza” a due presunte poliziotte. Il valore complessivo dei beni è stato stimato in circa 200 mila euro.

La segnalazione e il recupero dei beni

L’uomo, insospettito da alcuni aspetti del racconto, ha contattato i Carabinieri. I militari hanno quindi predisposto un servizio di osservazione e controllo nei pressi della sua abitazione. Quando le sospettate hanno ricevuto i beni e hanno provato ad allontanarsi, sono state bloccate sul posto.

L’intero bottino è stato recuperato e restituito al proprietario. Le due donne sono state arrestate e accompagnate nelle aule dibattimentali di piazzale Clodio per il rito direttissimo: il giudice ha convalidato l’arresto.