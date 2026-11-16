Il trucco del giornale letto al contrario per rubare una valigia da 3mila euro in stazione a Roma, due arresti
Fermati a bordo di un treno diretto a Napoli, due giovani sono accusati di aver tentato di rubare un bagaglio distraendo il passeggero.
Due giovani sono stati arrestati dopo aver tentato di mettere a segno un furto aggravato a bordo di un treno. I ragazzi sono stati fermati dagli agenti della Polizia Ferroviaria mentre tentavano di sottrarre un bagaglio con il trucco del giornale aperto su un convoglio in partenza da Roma e diretto a Napoli.
Roma: il tentato furto in stazione
Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio è avvenuto ieri pomeriggio alla stazione di Roma. Gli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio, impegnati nei controlli contro i furti, hanno notato i movimenti sospetti di due giovani e li hanno seguiti. Una volta saliti sul treno, i due giovani hanno osservato i bagagli riposti nelle cappelliere, aspettando l’occasione per agire.
Il giornale usato per distrarre la vittima
Uno dei sospettati si è messo nel corridoio davanti a un passeggero e ha aperto un giornale, schermandogli la visuale. Il gesto avrebbe permesso al complice di impossessarsi del bagaglio. La vittima si è insospettita anche perché il giovane leggeva il quotidiano al contrario.
Gli agenti sono intervenuti mentre i due giovani stavano per scendere dal convoglio e li hanno arrestati con l’accusa di furto aggravato. La valigia, che conteneva anche beni di valore per circa 3.000,00 euro, è stata recuperata e restituita al proprietario. Le misure precautelari adottate sono state convalidate.