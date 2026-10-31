Il trucco dell'auto nel parcheggio sotterraneo a Torino per nascondere 67 kg di hashish, 31enne arrestato

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Oltre 67 chilogrammi di hashish sequestrati e un arresto per detenzione di droga ai fini di spaccio. Un cittadino marocchino di 31 anni è stato fermato dalla Polizia a Torino, nel quartiere Cenisia; un connazionale di 46 anni, che era con lui, è stato denunciato per lo stesso reato.

L’indagine a Torino e il deposito sospetto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è arrivato al termine di un’attività investigativa degli agenti del Commissariato di P.S. “Dora Vanchiglia”, avviata per una presunta attività di spaccio riconducibile al trentunenne. Gli accertamenti hanno permesso di seguirne gli spostamenti e di individuare un possibile deposito di stupefacenti in un parcheggio sotterraneo di via Nino Bixio.

Gli investigatori hanno notato che l’uomo si recava spesso vicino a un’auto in sosta nella struttura, fermandosi per brevi periodi. Da qui il sospetto che il veicolo fosse usato per nascondere la droga. Durante un appostamento, gli agenti hanno seguito il trentunenne, arrivato nei pressi del parcheggio con un’auto a bordo della quale viaggiava anche il quarantaseienne. Dopo aver lasciato il mezzo, l’uomo ha raggiunto il veicolo sospetto ed è stato bloccato.

La droga sequestrata e le misure

La perquisizione personale ha portato al ritrovamento di un panetto di hashish di circa 100 grammi, 225 euro in contanti e chiavi di diverse auto, abitazioni e box. Nell’autovettura sospetta, parte della sostanza era nel bagagliaio e parte sotto i sedili posteriori: il quantitativo complessivo ha superato 67 chilogrammi di hashish. Nell’auto usata per gli spostamenti sono stati trovati anche numerosi adesivi dello stesso tipo di quelli impiegati per contrassegnare i panetti.

Il trentunenne è stato arrestato e condotto alla Casa circondariale “Lorusso e Cutugno”; il quarantaseienne è stato denunciato. Entrambe le auto utilizzate nell’attività illecita sono state sequestrate.

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