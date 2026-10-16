Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un operaio di 27 anni è stato arrestato a Bonito, in provincia di Avellino, dopo essere stato scoperto con un documento d’identità alterato. Il microchip della carta era stato rimosso meccanicamente, rendendo impossibile verificarla con i lettori ottici o NFC.

Il controllo a Bonito: operaio arrestato

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’intervento è avvenuto nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando provinciale di Avellino per prevenire e contrastare l’illegalità. I militari della Stazione locale, coordinati dalla Compagnia di Mirabella Eclano, hanno arrestato in flagranza un operaio del posto, 27enne e già censurato.

Il giovane è stato sottoposto a un controllo per l’identificazione e ha consegnato ai Carabinieri la propria carta d’identità. Il documento ha insospettito i militari perché risultava privo del microchip, asportato con un intervento meccanico.

La contestazione

La componente elettronica della carta d’identità elettronica custodisce i dati anagrafici e biometrici del titolare, tra cui fotografia e impronte digitali, protetti da sistemi crittografici. La sua rimozione impedisce la lettura del documento tramite dispositivi ottici o NFC e limita così le possibilità di controllo da parte delle forze dell’ordine.

All’uomo è stato contestato il possesso e la fabbricazione di documenti di identificazione falsi: secondo la ricostruzione, l’asportazione del microchip ha alterato la natura stessa del documento.

Nei suoi confronti è stata adottata una misura cautelare in fase di indagini preliminari.

Carte di identità alterate: fenomeno in crescita

L’episodio di Bonito è l’ultimo di una lunga serie: negli ultimi mesi, sono decine le persone arrestate o denunciate in tutta la Campania per il possesso di carte di identità elettroniche contraffatte o manomesse. Le forze dell’ordine mantengono alta la guardia, consapevoli della diffusione del fenomeno e dei rischi connessi.

IPA