Il Venezuela libera i prigionieri italiani Luigi Gasperin e Biagio Pilieri, si spera per Alberto Trentini

Finalmente Liberi. Dopo un annuncio a sorpresa nelle scorse ore, il governo del Venezuela ha rilasciato alcune centinaia di prigionieri politici, tra cui diversi stranieri. Tra le persone rimesse in libertà ci sono due italiani, l’imprenditore Luigi Gasperin il giornalista e politico dal doppio passaporto Biagio Pilieri. Una svolta che riaccende le speranze sulla liberazione del cooperante Alberto Trentini e degli altri italiani detenuti nel Paese sudamericano.

Venezuela libera prigionieri politici

Il governo del Venezuela retto dalla presidente ad interim Delcy Rodriguez ha iniziato a liberare alcune centinaia di prigionieri detenuti per lo più per motivi politici, sia venezuelani che stranieri.

Un primo segnale di apertura del regime di Caracas dopo l’attacco statunitense e la cattura del presidente Nicolas Maduro, ora in carcere a New York.

L’annuncio riguarda anche l’Italia: tra i prigionieri rimessi in libertà ci sono anche l’imprenditore Luigi Gasperin e il giornalista italo-venezuelano Biagio Pilieri.

Il governo non ha fornito una lista dei detenuti rilasciati, si spera che a stretto giro siano liberati anche altri italiani, a partire da Alberto Trentini, da oltre 400 giorni nelle carceri di Caracas, e Mario Burlò.

