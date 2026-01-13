Il Venezuela libera Trentini e Burlò e cambia i legami con l'Italia: annullata la "vendetta" dell'era Maduro

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

La liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò da parte del Venezuela è parte di un riassetto diplomatico con l’Occidente che il governo della presidente ad interim Delcy Rodriguez intende portare avanti. A dieci giorni dalla cattura di Nicolás Maduro da parte degli Stati Uniti, il ritorno in Italia del cooperante veneto e dell’imprenditore torinese segnano dunque un rilancio delle relazioni tra Caracas e Roma.

Cosa è cambiato nelle relazioni tra Italia e Venezuela

Uno dei primi atti di politica estera della nuova leadership venezuelana è stato l’annuncio, avvenuto l’8 gennaio, del rilascio di un numero significativo di prigionieri, tra cui cittadini stranieri, come “gesto di buona volontà”.

La mossa risponde alle pressioni esercitate da gruppi per i diritti umani, organismi internazionali e figure dell’opposizione, ma soprattutto dagli apparati statunitensi.

Nonostante sia ancora invischiato in una lotta per la definizione del potere, il Venezuela post-Maduro aveva necessità immediata di comunicare all’Occidente a guida americana la transizione del Paese verso una forma di democrazia affidabile.

La premier Giorgia Meloni ha ringraziato le autorità di Caracas, in primis la presidente ad interim Delcy Rodriguez, “per la cooperazione costruttiva dimostrata negli ultimi giorni”.

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, da parte sua ha riferito che il governo italiano avrebbe migliorato i rapporti con il Venezuela, modificando lo status del suo principale inviato da incaricato d’affari ad ambasciatore a pieno titolo. Anche questa un’azione molto significativa, che apre tradizionalmente al (futuro) riconoscimento diplomatico.

Con la caduta del regime di Maduro la detenzione di Trentini e Burlò, avvenuta senza la formalizzazione di accuse formali, era infatti diventata all’improvviso una sorta di “macchia” da lavare al più presto nei confronti dell’Italia.

Questo perché il deposto presidente l’aveva utilizzata come “vendetta” per una questione politica.

Perché il regime di Maduro arrestò Trentini e Burlò

La cattura dei due italiani, avvenuta nel novembre 2024, chiama in causa una figura politica molto influente in Venezuela.

Si tratta di Rafael Dario Ramírez, ex ministro dell’Energia venezuelano dal 2002 al 2014 e grande protagonista della rivoluzione bolivariana di Hugo Chávez. Successivamente ricoprì anche la carica di ministro degli Esteri e divenne rappresentante permanente del Venezuela alle Nazioni Unite e presidente di turno del Consiglio di Sicurezza. Nel 2017, quattro anni dopo che Maduro conquistò il potere, Ramírez dichiarò il proprio dissenso nei confronti del governo e si trasferì in Italia.

Per dimostrarsi forte, il regime di Maduro si era preposto di riportarlo in patria e processarlo. Nel 2020 il Venezuela chiese infatti all’Italia l’estradizione di Ramírez, che però fu negata perché l’anno successivo l’ex ministro chavista ottenne lo status di rifugiato politico. Ma Maduro non si arrese e fornì alla Procura di Roma documenti che portarono all’apertura di un processo penale per peculato e riciclaggio ai danni di Ramírez.

L’opposizione italiana andò tuttavia avanti, e nel settembre 2024 si arrivò all’archiviazione del caso.

A luglio dello stesso anno, Maduro aveva ottenuto il suo terzo mandato presidenziale al termine di elezioni ampiamente contestate dall’Occidente.

Per affermare ancora una volta la propria leadership, decise di “vendicarsi” per il mancato processo a Ramírez arrestando Alberto Trentini e Mario Burlò. Da lì si aprì un lungo e difficile negoziato con momenti di innegabile tensione tra Roma, Caracas e Washington. Fino al lieto fine del 13 gennaio.

La questione degli italo-venezuelani ancora in carcere

Il ministro Tajani ha affermato che nessun altro cittadino italiano, senza doppio passaporto, risulta ancora detenuto in Venezuela.

Qualche giorno prima di Trentini e Burlò, erano stati liberati anche il giornalista Biagio Pilieri e l’imprenditore Luigi Gasperin.

Tuttavia nelle carceri del Paese sudamericano restano ancora 42 prigionieri con doppia cittadinanza italo-venezuelana, di cui 24 detenuti per “motivi politici”.

Il promesso rilascio di questi e altri prigionieri rappresenta una questione ancora aperta tra Roma e Caracas, che però sembrano instradati sulla via della distensione. Stati Uniti permettendo.