Il Vernacoliere si ferma dopo 65 anni per colpa dei costi, l'annuncio di Mario Cardinali: "Nessuno è eterno"

Il Vernacoliere è uno storico giornale italiano che ha fatto ridere l’Italia intera. Mensile di satira, spesso ha ospitato anche articoli di interesse generale non satirici. A novembre 2025, sul profilo Facebook della testata, è stato pubblicato il comunicato del direttore Mario Cardinali, in cui si annuncia la sospensione delle pubblicazioni.

L’annuncio dello stop del Vernacoliere

Lo storico direttore e fondatore del mensile satirico Mario Cardinali ha annunciato una pausa di riorganizzazione del Vernacoliere rivolgendo ai collaboratori un augurio “di poter continuare a vivere in libera dissacrante irriverenza“.

Il comunicato stampa della Mario Cardinali Editore riporta che dopo novembre 2025, il giornale sospende le pubblicazioni.

Getty Images

Alcune locandine de Il Vernacoliere

“O cari anzi carissimi collaboratori, o sparpagliata truppa d’eccelse firme del vignettare in satira mordace e d’altrettanto saettare in invettive scritte, o ultimi giapponesi d’una resistenza che ora la chiaman resilienza e ‘un ci si capisce più nulla nemmen lì, ascoltate!”, si legge nella nota.

“No, non è Trump che vi parla, e neanche la Meloni. Son io, il Vernacoliere! Che nuntia vobis dolorem magnum, anzi magnissimo. Dopo il numero di novembre. Il Vernacoliere sospende le pubblicazioni”, è l’annuncio di Cardinali con il suo verbo satirico.

Il direttore della testata ha spiegato che “nessuno è eterno” e neanche lui stesso, perciò “dopo sessantacinque anni di Vernacoliere, arrivato alla soglia dei novant’anni (ci manca ormai un mucchiettino di mesi, grinzosi anche quelli), si sente francamente un po’ stanchino”.

La riorganizzazione e l’intelligenza artificiale

Ovviamente, nel comunicato non manca una riflessione sul futuro del Vernacoliere e sul mondo digitale che è “lì che attende, l’intelligenza c’è pronta anche artificiale”.

A fermare le pubblicazioni ha concorso anche “la crisi sempre più profonda della carta” e soprattutto dei giornali “che quasi più nessuno legge, surclassati come sono dai social, coi telefonini a dettar legge ovunque, nuovi totem dell’indottrinamento in massa”.

Cardinali ha spiegato che “per il Vernacoliere i costi ormai son arrivati a superar gl’incassi. Con le edicole che continuano a chiudere a migliaia in tutt’Italia.

Poi l’attacco ai “quotidiani ormai ridotti a raccoglier la bava dei tanti laudatores a richiesta, con tanto giornalismo di leccaculi d’ogni tipo – e i culi più leccati son quelli di governo, non importa il colore, conta il finanziamento, – da leggere ci sono più che altro i bollettini di Stato o di Partito o d’Enti e Associazioni del gran gioco del potere”.

In questo contesto “un giornalaccio come il Vernacoliere, che si è sempre piccato di voler seguitare a campare di sole vendite, senza finanziamenti o sovvenzioni o inserzioni pubblicitarie d’alcun tipo, può continuare a resistere senza uno stop per un respiro nuovo?”.

La storia del Vernacoliere

Il Vernacoliere, più precisamente Livornocronaca il Vernacoliere, è un mensile di satira, umorismo e mancanza di rispetto in vernacolo livornese e in italiano.

La testata è nata nel 1982 da una formula che ha avuto origine nel periodico locale di controinformazione libertaria Livornocronaca, settimanale dal 1961 al 1969, poi quindicinale fino al 1972 e infine mensile col sottotitolo Il Vernacoliere.

La testata nel 1982 ha completato la svolta satirica e linguistica che usava il vernacolo livornese per gli articoli satirici fondamentali e per la maggior parte delle vignette e dei fumetti e l’italiano per gli editoriali, per alcuni articoli d’opinione e per la maggior parte delle vignette.

Da una diffusione regionale in Toscana, la testata si è diffusa in quasi tutta l’Italia. Come si legge sul sito del Vernacoliere, attualmente la tiratura media è di 25mila copie a numero, diffuse nelle edicole di tutta la Toscana e in parte di quelle dell’Umbria, della Liguria, dell’Emilia, del Lazio, della Lombardia, del Piemonte e del Veneto, e con migliaia d’abbonati in tutta Italia e all’estero.

Per una precisa scelta editoriale, la vendita delle copie è l’unica fonte di reddito del giornale, sul quale è del tutto assente la pubblicità.

Unico esempio di giornalismo satirico dialettale, il Vernacoliere “trae la massima parte della sua radicata notorietà da notizie ferocemente paradossali ogni volta ‘inventate’ dal suo direttore-editore Mario Cardinali ad originalissimo commento di quanto avviene nella realtà, nessun argomento escluso”.

Le locandine del giornale in vernacolo livornese, irriverenti e sboccate, sono spesso costruite rovesciando la tradizionale tecnica di montare il commento satirico sul fatto, e inventando invece un fatto grottesco a satira della realtà. Sono diventate un vero e proprio fenomeno di costume e sono comunemente esposte nelle edicole di tutta la Toscana e di alcune grandi città italiane.

Nel 1995 a Il Vernacoliere è stato assegnato il “Premio internazionale di Satira politica di Forte dei Marmi”.

Chi è Mario Cardinali

Mario Cardinali è nato a Livorno il 5 febbraio 1937.

Nel 1962, un anno dopo aver fondato il periodico Livornocronaca (papà del Vernacoliere), si è laureato in Scienze Politiche.

Nel 1966 è diventato giornalista pubblicista.