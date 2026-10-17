Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Sette bovini sono stati trovati in gravi condizioni di sofferenza su un camion per il trasporto di bestiame. Il mezzo è stato fermato dalla Polizia Stradale sull’autostrada A4, all’altezza di Montebello Vicentino, e l’autista è stato denunciato per maltrattamento di animali. L’intervento degli agenti è arrivato dopo la segnalazione di un’associazione animalista.

Bovini maltrattati: il controllo sull’A4 dopo la segnalazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scattato ieri pomeriggio, intorno alle 15:30, dopo la segnalazione di un’associazione animalista. I filmati raccolti dall’associazione documentavano il carico dei bovini in una stalla del Vicentino, diretti a un mattatoio fuori regione. In alcune immagini, secondo la segnalazione, si vedevano animali caricati a forza nonostante evidenti segni di sofferenza.

Gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Padova hanno fermato il mezzo con il supporto di una pattuglia del Distaccamento di Legnago e del personale medico del Servizio veterinario dell’ASL di Vicenza. Il controllo del carico è stato svolto insieme a un medico veterinario.

Le verifiche sugli animali

L’ispezione ha permesso di accertare che 7 dei 36 capi bovini trasportati erano stesi sul pianale e si trovavano in una situazione definita dagli operatori di grave sofferenza psicofisica. Per quanto riscontrato, l’autista è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per il reato di maltrattamento di animali.

Camion ricondotto alla stalla

Su disposizione del veterinario, il camion è stato scortato fino alla stalla di provenienza. L’ASL svolgerà ulteriori accertamenti medico-sanitari per tutelare il benessere degli animali e verificare eventuali altre responsabilità.

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