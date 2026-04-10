Il video appello per la Giornata Mondiale del Parkinson: "L'Italia punti sulle cellule staminali embrionali"
Il diritto alla ricerca: Maurizio Fravili chiede di liberare le cellule staminali per combattere il Parkinson.
A vent’anni dalla sua approvazione, la legge 40 sulla procreazione medicalmente assistita presenta ancora molti divieti discriminatori. Tra i divieti ancora in vigore c’è quello che non consente di donare alla ricerca gli embrioni (più correttamente “blastocisti“) non idonei a una gravidanza. Oggi vengono crioconservati all’infinito, eppure potrebbero essere più utili alla ricerca scientifica per dare vita a nuove terapie. Per questo, nella giornata mondiale del Parkinson che ricorre domani 11 aprile, il 68enne Maurizio Fravili (che ne è affetto), insieme alla Associazione Luca Coscioni, chiede la la rimozione di questo divieto a causa del quale tantissime persone affette da malattie incurabili sono oggi private della speranza di cura.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.