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Alcuni militanti del movimento Centopercentoanimalisti hanno bloccato nel primo pomeriggio una delle entrate del casello di Verona Nord sull’autostrada A22 del Brennero, ed hanno esposto uno striscione in lingua italiana ed inglese per chiedere la liberazione dell’orso soprannominato Papillon, tenuto dalla Provincia di Trento al centro faunistico Casteller. Successivamente sono arrivati sul posto agenti della Digos e della Polizia stradale, che hanno identificato i militanti. La scelta del casello di Verona è dovuta al punto nevralgico dell’autostrada diretta al Brennero: “La triste vicenda dell’orso Papillon va ricordata: da oltre sei anni tenuto recluso nel Centro del Casteller, in condizioni ormai critiche senza che abbia mai aggredito o minacciato umani. L’orso potrebbe venir trasferito in siti migliori, ma la giunta del Trentino non ci sente”, hanno concluso.